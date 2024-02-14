Путин подписал закон о борьбе с «наливайками» Путин подписал закон об ограничении работы «наливаек» в домах

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий спектр полномочий региональных властей для борьбы с «наливайками» и ужесточающий требования к алкогольной продукции. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Он наделяет региональные власти правом вводить ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах или на ближайших к ним территориях.

Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать законом субъекта Российской Федерации требование об осуществлении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих территориях, — говорится в тексте документа.

Вместе с тем регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (исключением являются рестораны), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Ранее они имели право ограничивать продажу только крепкого алкоголя.

Законопроект о праве субъектов России вводить запрет на осуществление деятельности «наливаек» в многоквартирных домах был внесен в Госдуму в ноябре 2023 года. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пояснил, что, согласно проведенному ранее опросу, большинство (79%) высказались за запрет на продажу алкоголя в «наливайках» в ночное время. 1 февраля Госдума в третьем чтении приняла этот закон, а Совет Федерации утвердил инициативу 7 февраля.