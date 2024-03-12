Жительницу Белгородской области ранило в лицо при обстреле Гладков: женщина получила ранение лица из-за обстрела ВСУ города Шебекино

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Один человек пострадал при обстреле Вооруженными силами Украины города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, женщина получила осколочное ранение лица. В городе есть повреждения.

Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение лица, рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась, — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что различные повреждения получили шесть частных домовладений, здания магазинов, центральной районной больницы, детского сада, техникума и два легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы.

Перед этим Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли одновременно несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе. В селе Новая Таволжанка повреждена линия электропередачи, а в Шебекино из-за падения дрона повыбивало окна в двух многоквартирных домах, уточнил он, добавив, что никто не пострадал.

Тем временем Telegram-канал WarGonzo сообщил, что украинские вооруженные силы попытались проникнуть на территорию Курской области. По его информации, боевые действия развернулись неподалеку от населенного пункта Теткино. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.