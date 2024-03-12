Жителя Белгородской области ранило в живот при атаке ВСУ Гладков: житель Шебекино получил осколочное ранение брюшной полости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины по городу Шебекино, попал в гаражный комплекс на территории промпредприятия, в результате чего местный житель получил ранение живота, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Мужчину госпитализировали в Белгород в горбольницу № 2, уточнил он.

Один из снарядов прилетел рядом с гаражным комплексом на территории промышленного предприятия. Есть пострадавший — у мужчины осколочные ранения брюшной полости, — написал глава региона.

Мужчина стал вторым пострадавшим в регионе 12 марта из-за обстрелов со стороны украинских военных. О первой пострадавшей Гладков сообщил в 09:37 мск. По его данным, женщина получила осколочные ранения лица, медпомощь ей оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

Губернатор ранее сообщал, что ВСУ обстреляли одновременно несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе. В селе Новая Таволжанка повреждена линия электропередачи, а в Шебекино из-за падения дрона повыбивало окна в двух многоквартирных домах, уточнял он.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на 12 марта над территорией России силы ПВО нейтрализовали 25 украинских беспилотников. Два дрона перехватили в Московской области, один — над Ленинградской областью, семь — над Белгородской, 11 — над Курской, два — над Орловской, а также по одному — над Брянской и Тульской областями.