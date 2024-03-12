Губернатор Брянской области рассказал, над каким районом сбили дрон ВСУ Богомаз: ПВО ликвидировала украинский дрон над Брасовским районом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины уничтожен средствами российского ПВО над Брасовским районом Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, уточнил он. На месте работают оперативные и экстренные службы.

БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет, — написал он.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на 12 марта над территорией России силы ПВО нейтрализовали 25 украинских беспилотников. Два дрона перехватили в Московской области, один — над Ленинградской областью, семь — над Белгородской, 11 — над Курской, два — над Орловской, а также по одному — над Брянской и над Тульской областями.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев оповестил об уничтожении беспилотника средствами ПВО. По его информации, последствий на земле не обнаружено. В свою очередь Мэр Москвы Сергей Собянин информировал об отражении атаки беспилотника над подмосковным Раменским. Он уточнил, что БПЛА летел в направлении российской столицы.