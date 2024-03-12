В российском городе эвакуировали 17 человек после падения дрона на ТЭК Мэр Орла сообщил об эвакуации 17 человек из-за падения БПЛА на объект ТЭК

Фото: МО Украины

После падения беспилотного летательного аппарата на объект топливно-энергетического комплекса в Орле из расположенных неподалеку многоэтажных зданий эвакуировали 17 человек, сообщил в Telegram-канале мэр города Юрий Парахин. По его словам, людей доставили в пункт временного размещения, на место падения БПЛА прибыли оперативные службы.

Ночью в Орле произошло падение вражеского БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. По предварительной информации, пострадавших нет. <...> В пункт временного размещения эвакуировано 17 человек из двух соседних многоэтажек, — написал Парахин.

Глава города добавил, что эвакуированных людей уже осмотрели врачи, горожан обеспечили питанием и всем необходимым. По словам Парахина, ситуация находится под контролем властей.

Ранее о падении БПЛА в Орле сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, загорелся объект топливно-энергетического комплекса. Он также попросил население соблюдать бдительность.

Ночью российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 25 украинских беспилотников над территорией России. Два дрона перехватили над Московской областью, один — над Ленинградской, семь — над Белгородской, 11 — над Курской, два — над Орловской, а также по одному — над Брянской и Тульской областями.