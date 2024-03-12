На объекте ТЭК в Орле начался пожар у резервуара с топливом В Орле начался пожар у резервуара с топливом объемом две тысячи кубометров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Орле начался пожар у резервуара с топливом на две тысячи кубометров, сообщает РИА Новости. По данным агентства, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

Происходит возгорание у основания резервуара объемом две тысячи кубометров на площади 100 квадратных метров, — сообщили агентству в экстренных службах.

Утром 12 марта мэр города Юрий Парахин сообщил о падении ночью на объект ТЭК украинского БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. После падения беспилотника из расположенных неподалеку многоэтажных зданий эвакуировали 17 человек. По его словам, людей доставили в пункт временного размещения, на место инцидента прибыли оперативные службы.

По данным Минобороны РФ, российские системы противовоздушной обороны этой ночью нейтрализовали 25 украинских беспилотников над территорией России. Два дрона перехватили над Московской областью, один — над Ленинградской, семь — над Белгородской, 11 — над Курской, два — над Орловской, а также по одному — над Брянской и Тульской областями.

В то же время ПВО перехватили восемь реактивных снарядов RM-70 «Вампир» и одну ракету ТРК «Точка-У» над Белгородской областью. По данным Минобороны, атака со стороны ВСУ произошла в районе 07:30 по мск.