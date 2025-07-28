«Все мужики собрались»: в тайге 1,5 тысячи человек наказали педофила

В Красноярском крае 38-летнего отца двух малолетних детей подозревают в изнасиловании девочки. Пострадавшая попала в больницу. После преступления мужчина скрылся на мотоцикле в лесу. Подозреваемого разыскивали полицейские и полторы тысячи местных жителей. Подробности ЧП — в материале NEWS.ru.

Что известно об изнасиловании девочки в Красноярском крае

21 июля в селе Танзыбей Ермаковского района Красноярского края мужчина, предположительно, жестоко надругался над малолетней девочкой.

Опасаясь возмездия, он скрылся с места происшествия на мотоцикле, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следователи возбудили уголовное дело о действиях сексуального характера в отношении малолетней девочки. Силовики обратились за помощью в розыске подозреваемого к местным жителям.

«Данные подозреваемого: Никитин Александр Михайлович, 28.02.1987 года рождения, проживает в поселке Танзыбей Ермаковского муниципального округа. Приметы: был одет в черную кофту, черные штаны и темные кроссовки, рост около 180 см, худощавого телосложения, европеоидной внешности, темные волосы с короткой прической», — говорится в сообщении пресс-службы краевого управления СКР.

Как искали подозреваемого в изнасиловании девочки в Красноярском крае

На просьбу следователей о розыске подозреваемого откликнулись десятки местных жителей. Как рассказала KP.RU руководитель регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Республики Тыва Олеся Кушнер, люди шли по болотам, утопая по колено.

Александр Никитин в суде Фото: t.me/krksledkom*

«Мы двигались все вместе. По цепочке там идти невозможно, слишком большая территория. Наша задача была выгнать его из густого леса на более просматриваемую территорию, чтобы можно было засечь беспилотниками», — рассказала она.

Кушнер отметила, что волонтеры наткнулись на свежие следы медвежат, но продолжили поиски.

«Как-то наткнулись на следы медвежат. Совершенно свежие притом. Это случилось в районе деревни Черная речка. Страшно ли было? Да привычно! Медведи у нас везде! А следы их мамы, медведицы, нашла группа, которая шла ниже, по соседнему сектору. Благо рядом были вооруженные сотрудники полиции. Нас одних не оставляли, мы были под защитой», — отметила она.

По словам Кушнер, мужчина, скорее всего, допустил ошибку, выбежав на открытое место, где его и засек дрон.

25 июля в краевом управлении СКР объявили о задержании подозреваемого.

«В результате неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями СК при взаимодействии с сотрудниками отдела полиции МО МВД России „Шушенский“ и ГАИ ГУ МВД по краю мужчина был задержан на территории лесного массива в окрестностях села Салба Ермаковского муниципального округа», — сказано в сообщении.

В беседе с NEWS.ru Кушнер отметила, что подозреваемый не смог выйти за пределы района благодаря оперативным действиям сотрудников полиции. Она добавила, что нельзя недооценивать труд волонтеров.

«Сплоченность людей и хорошая организация разыскных мероприятий помогли в кратчайшие сроки поймать преступника», — сказала собеседница NEWS.ru.

26 июля Ермаковский районный суд арестовал мужчину до 22 сентября. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, так как потерпевшей девочке нет 14 лет.

Александр Никитин Фото: t.me/krksledkom*

Что известно о подозреваемом в изнасиловании девочки в Красноярском крае

Жительница Красноярского края в разговоре с NEWS.ru привела слова подруги о том, что подозреваемый недавно вернулся с СВО. По словам женщины, у мужчины есть две малолетние дочери.

«Сначала он жил в Новоозерном, небольшой деревушке, расположенной рядом с Ермаковским районом. Там сошелся с женщиной, у него две маленькие девочки. Затем они разбежались, и он ушел на СВО. Впоследствии мужчина приехал из зоны спецоперации и сказал: „Ну не ехать же в Новоозерное“. Он жил у кого-то в Танзыбее», — сказала женщина.

Она добавила, что после изнасилования девочка была госпитализирована. Врачи наложили ребенку швы, она находится в состоянии эмоционального шока. По словам женщины, преступника искали полторы тысячи местных жителей.

«Все мужики собрались, народу было очень много», — добавила она.

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