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28 июля 2025 в 11:35

Иркутские хирурги спасли девятилетнюю девочку с редким заболеванием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутске хирурги спасли девятилетнюю девочку с редким заболеванием — многокамерной кистой селезенки, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на главного врача Иркутской областной детской больницы Юрия Козлова. Ребенка привезли на лечение из Хабаровска.

С помощью робота-ассистента врачи отделили селезенку от окружающих органов, вскрыли и удалили кисту. После этого хирурги обработали внутреннюю поверхность органа, чтобы предотвратить повторное появление образования.

Операция продлилась 30 минут. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и проходит процесс реабилитации.

Ранее в Новосибирской областной больнице врачи спасли 40-летнего мужчину с тремя аневризмами в мозге. Одна из них на момент госпитализации уже разорвалась.

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