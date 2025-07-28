Иркутские хирурги спасли девятилетнюю девочку с редким заболеванием

В Иркутске хирурги спасли девятилетнюю девочку с редким заболеванием — многокамерной кистой селезенки, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на главного врача Иркутской областной детской больницы Юрия Козлова. Ребенка привезли на лечение из Хабаровска.

С помощью робота-ассистента врачи отделили селезенку от окружающих органов, вскрыли и удалили кисту. После этого хирурги обработали внутреннюю поверхность органа, чтобы предотвратить повторное появление образования.

Операция продлилась 30 минут. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и проходит процесс реабилитации.

Ранее в Новосибирской областной больнице врачи спасли 40-летнего мужчину с тремя аневризмами в мозге. Одна из них на момент госпитализации уже разорвалась.