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27 июля 2025 в 17:28

В Краснодаре неизвестные затащили женщину в машину и скрылись

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Краснодаре на улице Героя Яцкова неизвестные силой затащили женщину в автомобиль и скрылись, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Инцидент произошел ночью во дворе жилого дома. Очевидцы вызвали полицию.

По предварительным данным, речь может идти не о похищении, а о задержании. По данным канала, женщину, возможно, увезли силовики. Следствие проводит проверку.

Ранее в Нью-Йорке в районе Кони-Айленда произошла попытка похищения шестилетнего мальчика. Злоумышленник в черном костюме и высокой шляпе неожиданно схватил ребенка, но план испортили успевшие вовремя вмешаться родители. Виновника, 36-летнего Джонатана Робалино, задержали на месте. Ему предъявили обвинения в нападении на мальчика — он бросил ребенка, пытаясь скрыться, — и попытке похищения.

В США произошел трагический случай с участием девятилетней канадки Мелины Галанис Фраттолин. Ее отец заявил о похищении дочери на парковке у озера Джордж. Однако полиция обнаружила тело девочки в 15 милях от указанного места. В ходе расследования выявились противоречия в показаниях отца, и версия о похищении не подтвердилась. Это навело следствие на мысль о возможной причастности родителя к гибели ребенка.

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