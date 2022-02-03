От ледоруба до АК: сколько россиян погибло за 25 лет в «колумбайнах»

Верховный суд РФ признал террористическим неформальное объединение «Колумбайн». Под ним подразумевается сетевая субкультура, представители которой симпатизируют участникам нападений на учебные заведения. Она распространилась по миру после массового расстрела в одноимённой американской школе, устроенного её учениками 20 апреля 1999 года. Принято считать, что далее она добралась и до наших берегов. Так, ровно восемь лет назад, 3 февраля 2014 года, ученик девятого класса школы на севере Москвы убил учителя и устроил перестрелку с полицейскими. Этот случай считается первым проявлением «колумбайна» (или массшутинга) в России, однако задолго до этого (и за два года до известных событий в США) похожие события имели место в одном из военных училищ Волгоградской области. С тех пор, по подсчётам NEWS.ru, жертвами массшутинга в нашей стране стали не менее 47 человек, почти две сотни получили ранения и травмы. Подробности — в этом материале.
«Пообещал превратиться в убийцу»
Стрельба в Камышинском высшем военном командно-инженерном строительном училище произошла в ночь с 8 на 9 марта 1997 года. Её устроил 18-летний курсант Сергей Лепнев, убив из автомата командира своего взвода Геннадия Иванова и пятерых сослуживцев, ещё двое получили ранения, но выжили. После расправы он вместе с курсантом Сергеем Арефьевым подался в бега, но вскоре их задержали.
В 1998 году суд Северо-Кавказского военного округа
На первый взгляд эта история может показаться следствием дедовщины в российской армии, однако версия о неуставных отношениях как причине инцидента остаётся под вопросом (впрочем, массшутинг в гражданских учебных заведениях нередко происходил вследствие соприродной этому явлению травли). Из материалов дела следовало: за несколько дней до убийства Сергея Лепнева бросила девушка, которой он в ответ пообещал превратиться в «убийцу, ублюдка и гада». Впоследствии несостоявшийся жених с сослуживцем якобы стали готовить подробный план расстрела караула и последующего отхода «в леса». По другим данным, Арефьева в сообщники Лепнев
Проверка солипсизма
Первым признанным случаем «колумбайна» считается расстрел, устроенный в школе № 263 московского района Отрадное девятиклассником Сергеем Г. Юноша 3 февраля пришёл в учебное заведение с отцовским карабином, взял в заложники одноклассников, застрелив сначала учителя географии, а затем прибывшего на место сотрудника вневедомственной охраны и ранив полицейского. За день до инцидента подросток
Когда парня задержали, он объяснял свой поступок желанием доказать одноклассникам теорию солипсизма (философии, ставящей под сомнение существование реального мира за пределами сознания индивидуума), а также
Инцидент в московской школе дал повод политикам и чиновникам начать говорить о необходимости введения очередных запретов. Например, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая заявила о необходимости максимально ограничить использование в России оружия, призвав ужесточить контроль над его хранением. Фракция ЛДПР предлагала переписать закон «О СМИ», запретив транслировать в дневное время по телевидению сцены насилия с участием несовершеннолетних. Справедливоросс Олег Михеев предлагал изъять из открытого доступа «программы для ЭВМ и баз данных, запрещённые для детей», имея в виду компьютерные игры с эпизодами жестокости и насилия. Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко также
В Мосгордуме выступили с инициативой изменения закона «О частной детективной и охранной деятельности», предлагая
Член Общественной палаты РФ Ольга Костина предлагала «конкретизировать» статью 156 Уголовного кодекса РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»,
Большой резонанс вызвало нападение на школу № 1 подмосковного города Ивантеевка 5 сентября 2017 года, которое устроил девятиклассник Михаил П. Зайдя в здание, он начал со стрельбы из пневматической винтовки, затем взорвал самодельную бомбу и ударил ножом педагога, в результате пострадали четыре человека, а виновник
После инцидента в Ивантеевке спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Кровавый восемнадцатый
В 2018 году произошла целая серия нападений на учебные заведения. Начался год с поножовщины в пермской школе № 127. По версии следствия, нападение
Одного из участников пермской поножовщины
Очередной инцидент
Самым кровавым нападением на учебные заведения за всю историю российского массшутинга стала стрельба в Керченском политехническом колледже, в результате которой 21 человек погиб, ещё 67 получили ранения. Студент четвёртого курса Владислав Росляков 17 октября 2018 года пришёл в учебное заведение с двумя самодельными взрывными устройствами, начинёнными ржавыми болтами и шайбами, а также помповым ружьём, которое он легально приобрёл незадолго до этого. Взорвав одну бомбу в столовой на первом этаже, он поднялся на второй, где открыл беспорядочную стрельбу по ученикам и преподавателям. После этого он покончил с собой в библиотеке колледжа. Как писал NEWS.ru, Росляков готовился к бойне полтора года. По словам однокурсников, учился он посредственно, а глава Крыма Сергей Аксёнов утверждал, что нападавший «не отличался какой-то агрессией», но «не имел ни одного привода [в полицию]». Нападавший во время атаки
После трагедии в Керчи президент Владимир Путин потребовал от Росгвардии принятия мер по ужесточению контроля за оборотом оружия. Между тем незадолго до этого ведомство Виктора Золотова
В ноябре 2018 года в Госдуму внесли законопроект о передаче функции охраны образовательных организаций в компетенцию Росгвардии. Однако его не приняли. Уже в 2021 году, когда эта тема снова стала обсуждаться, Виктор Золотов
В тихом омуте
Первый за 2019 год инцидент с нападением на учебное заведение
В конце мая в школе № 4 посёлка Большевик Саратовской области семиклассник
Очередной «колумбайн», уже с человеческими жертвами, произошёл 14 ноября 2019 года в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске. Как писал NEWS.ru, 19-летний студент Даниил Засорин принёс на занятия легально приобретённое охотничье ружьё и устроил стрельбу, один человек погиб, трое получили ранения, а сам стрелок покончил жизнь самоубийством. В качестве одной из версий случившегося рассматривалась травля молодого человека, в Генпрокуратуре призывную комиссию Благовещенска обвиняли в сокрытии суицидальных наклонностей студента.
С началом пандемии и уходом на дистанционное обучение в 2020 году случаи шутинга не фиксировались. Однако, если верить ФСБ, спецслужба
Как заявлял в октябре 2020 года секретарь Совбеза РФ и экс-директор ФСБ Николай Патрушев, в соцсетях около 70 тысяч несовершеннолетних состоят в сообществах, посвящённых шутингу.
Без права на оружие
В 2021 году нападения на учебные заведения возобновились, причём с довольно жёстких событий вроде массового убийства в казанской школе № 175, где в результате стрельбы и взрыва, устроенного 19-летним бывшим учеником Ильназом Галявиевым, погибло девять человек, 32 получили ранения. Вскоре после задержания в Сети появилось видео, на котором Галявиев во время допроса
Первоначально Галявиева признали невменяемым, но повторная экспертиза признала, что во время преступления он отдавал отчёт своим действиям. В декабре 2021 года ему предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, изготовлении взрывного устройства, а также в умышленном повреждении имущества. Как недавно заявил глава СК Александр Бастрыкин, казанский стрелок якобы действовал под влиянием идей субкультурного течения «Колумбайн», признанного террористическим и запрещённого в РФ.
Похожим образом объяснял свой замысел шестиклассник из Пермского края Дмитрий Г., который 18 октября устроил стрельбу из карабина в средней школе посёлка Сарс на юге региона. По словам очевидцев, во время нападения он выкрикивал, что в него «вселился Бог». На этот раз обошлось без жертв: 12-летний школьник сделал несколько выстрелов, ранив одного человека. Его задержали, но в силу возраста уголовная ответственность ему не грозит. В конце 2021 года суд
Куда более трагическими оказались события 20 сентября в пермском университете. Тогда первокурсник Тимур Бекмансуров открыл стрельбу по окружающим, пострадали 47 человек, шесть погибли. Сам стрелок признал вину. Ему предъявили обвинение по делу о массовом убийстве. По словам соседа стрелка, он якобы поддерживал Гитлера, однако сам злоумышленник
После атаки Бекмансурова СМИ сообщали, что нападение на своё учебное заведение также планировал некий студент Пермского педагогического университета. Сообщение о готовящейся акции он опубликовал у себя в соцсетях.
Последним на данный момент случаем массшутинга можно считать взрыв, случившийся 13 декабря 2021 года в приходской школе при Серпуховском Владычном Введенском монастыре в Московской области. По предварительной информации, теракт устроил 18-летний воспитанник Владислав Струженков, который якобы имел конфликт с монахинями и педагогами. По другим данным, взаимоотношения были не напряжёнными, но юноша страдал проблемами со здоровьем, ему удалили щитовидную железу, из-за чего у него возникали суицидальные мысли. Погибших в результате ЧП не было, ранения и травмы получили 12 человек, в том числе сам нападавший, которому оторвало ногу. Молодого человека арестовали, на него завели уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.
На фоне нападений 2021 года государство решило серьёзно потратиться на выявление потенциальных колумбайнеров, а до кучи и всех тех, кто представляет потенциальную угрозу. Так, в проекте федерального бюджета на 2022–2024 годы было заложено 1,6 млрд рублей для автономной некоммерческой организации «Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды» (АНО «ЦИСМ») в рамках федерального проекта Росмолодёжи «Социальная активность». Эти средства планируют направить на создание системы, которая должна выявлять учащихся, склонных к социально опасному и деструктивному поведению, по их письменным работам.
Как писал NEWS.ru, после стрельбы в казанской школе 11 мая 2021 года президент Владимир Путин (как и после трагедии в Керчи) поручил в срочном порядке проработать вопрос ужесточения правил оборота оружия. Дело в том, что, как и в некоторых других подобных инцидентах, во время массового убийства Ильназ Галявиев использовал полуавтоматическое гладкоствольное ружьё, которым владел легально.