От ледоруба до АК: сколько россиян погибло за 25 лет в «колумбайнах»

Верховный суд РФ признал террористическим неформальное объединение «Колумбайн». Под ним подразумевается сетевая субкультура, представители которой симпатизируют участникам нападений на учебные заведения. Она распространилась по миру после массового расстрела в одноимённой американской школе, устроенного её учениками 20 апреля 1999 года. Принято считать, что далее она добралась и до наших берегов. Так, ровно восемь лет назад, 3 февраля 2014 года, ученик девятого класса школы на севере Москвы убил учителя и устроил перестрелку с полицейскими. Этот случай считается первым проявлением «колумбайна» (или массшутинга) в России, однако задолго до этого (и за два года до известных событий в США) похожие события имели место в одном из военных училищ Волгоградской области. С тех пор, по подсчётам NEWS.ru, жертвами массшутинга в нашей стране стали не менее 47 человек, почти две сотни получили ранения и травмы. Подробности — в этом материале.

NEWS.ru

«Пообещал превратиться в убийцу»

Стрельба в Камышинском высшем военном командно-инженерном строительном училище произошла в ночь с 8 на 9 марта 1997 года. Её устроил 18-летний курсант Сергей Лепнев, убив из автомата командира своего взвода Геннадия Иванова и пятерых сослуживцев, ещё двое получили ранения, но выжили. После расправы он вместе с курсантом Сергеем Арефьевым подался в бега, но вскоре их задержали.

В 1998 году суд Северо-Кавказского военного округа приговорил Лепнева к смертной казни, но наказание заменили на пожизненное заключение, которое он отбывает в колонии «Белый лебедь», а Арефьева — к трём с половиной годам лишения свободы.

На первый взгляд эта история может показаться следствием дедовщины в российской армии, однако версия о неуставных отношениях как причине инцидента остаётся под вопросом (впрочем, массшутинг в гражданских учебных заведениях нередко происходил вследствие соприродной этому явлению травли). Из материалов дела следовало: за несколько дней до убийства Сергея Лепнева бросила девушка, которой он в ответ пообещал превратиться в «убийцу, ублюдка и гада». Впоследствии несостоявшийся жених с сослуживцем якобы стали готовить подробный план расстрела караула и последующего отхода «в леса». По другим данным, Арефьева в сообщники Лепнев взял под угрозой расправы. Но расправиться с виновниками расстрела хотели и родственники потерпевших. Во время суда, который проходил в камышинском Доме офицеров, были приняты серьёзные меры безопасности, а некоторые пострадавшие до сих пор жалеют, что в стране действует мораторий на высшую меру наказания.

Проверка солипсизма

Первым признанным случаем «колумбайна» считается расстрел, устроенный в школе № 263 московского района Отрадное девятиклассником Сергеем Г. Юноша 3 февраля пришёл в учебное заведение с отцовским карабином, взял в заложники одноклассников, застрелив сначала учителя географии, а затем прибывшего на место сотрудника вневедомственной охраны и ранив полицейского. За день до инцидента подросток отправил знакомым сообщение: «Завтра вы удивитесь, что я сделаю».

Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб у здания школы, 3 февраля 2014 года wikipedia.org

Когда парня задержали, он объяснял свой поступок желанием доказать одноклассникам теорию солипсизма (философии, ставящей под сомнение существование реального мира за пределами сознания индивидуума), а также утверждал , что «не хотел никого убивать» и что ему «интересно было узнать, а что будет после <...> смерти». Подросток уверял, что с погибшим педагогом у него были «хорошие отношения». У школьника выявили диагноз «параноидная шизофрения», в мае 2015 года его отправили на принудительное лечение в психбольницу, но в 2017-м перевели на амбулаторное лечение.

Инцидент в московской школе дал повод политикам и чиновникам начать говорить о необходимости введения очередных запретов. Например, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая заявила о необходимости максимально ограничить использование в России оружия, призвав ужесточить контроль над его хранением. Фракция ЛДПР предлагала переписать закон «О СМИ», запретив транслировать в дневное время по телевидению сцены насилия с участием несовершеннолетних. Справедливоросс Олег Михеев предлагал изъять из открытого доступа «программы для ЭВМ и баз данных, запрещённые для детей», имея в виду компьютерные игры с эпизодами жестокости и насилия. Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко также связывал инцидент с компьютерными играми. Не остался в стороне и депутат Виталий Милонов. Он разработал поправки в закон «Об оружии», согласно которым владельцы охотничьих ружей и травматических пистолетов обязаны проходить медосмотр ежегодно, а не раз в пять лет.

В Мосгордуме выступили с инициативой изменения закона «О частной детективной и охранной деятельности», предлагая снабдить школьных охранников электрошокерами и дубинками, а общественная организация «Право на оружие» — вооружать охрану школ и учителей.

Член Общественной палаты РФ Ольга Костина предлагала «конкретизировать» статью 156 Уголовного кодекса РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», подумав «о том, чтобы всё-таки отвечали родители, которые научили подростка пользоваться оружием, не обратили внимания на его психологическое состояние».

Большой резонанс вызвало нападение на школу № 1 подмосковного города Ивантеевка 5 сентября 2017 года, которое устроил девятиклассник Михаил П. Зайдя в здание, он начал со стрельбы из пневматической винтовки, затем взорвал самодельную бомбу и ударил ножом педагога, в результате пострадали четыре человека, а виновник отправился в колонию на семь лет и три месяца. Юноша активно интересовался оружием, о чём свидетельствовала его страница в соцсети «ВКонтакте». К тому же, как утверждала детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова, при нападении он использовал винтовку, которую ему подарили родители. Также школьник интересовался массовыми убийствами в учебных заведениях и использовал в Интернете никнейм Mike Klebold, отсылающий к одному из организаторов стрельбы в «Колумбайне» — Дилану Беннету Клиболду, фамилия которого по-английски пишется как Klebold. На преступления его якобы толкнул конфликт с учениками и учительницей информатики, на которую он напал.

Mykola Miakshykov Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

После инцидента в Ивантеевке спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила семью стрелка и школу в том, что они «пропустили ребёнка», у которого «были очевидные проблемы», и «не попытались его выслушать, понять, поддержать психологически». Детский омбудсмен Анна Кузнецова также раскритиковала родственников шутера и учебное заведение за отсутствие должного внимания, выступив против ужесточения безопасности «для галочки». Глава Минобрнауки Ольга Васильева сочла произошедшее свидетельством необходимости как можно скорее вернуть механизм предоставления медицинских карт учащихся школам и призвала возвратить школьных психологов. Известная своими консервативными инициативами сенатор Елена Мизулина посчитала , что во всём виноваты компьютерные игры и Интернет.

Кровавый восемнадцатый

В 2018 году произошла целая серия нападений на учебные заведения. Начался год с поножовщины в пермской школе № 127. По версии следствия, нападение совершили десятиклассник и его знакомый, бывший ученик того же заведения. Они ранили четвероклассников и педагога, а также друг друга. Пострадали 15 человек, из них 12, в том числе нападавшие, попали в больницу. Во «ВКонтакте» шутеры были подписаны на группу «Колумбайн». Через четыре дня атаку на свою школу № 5 в Улан-Удэ совершил девятиклассник, который был вооружён топором и «коктейлем Молотова». Сначала он напал на школьников и учителя, а затем устроил поджог в классе. Ранения получили семь человек. По некоторым данным, юноша также проявлял интерес к событиям 1999 года в американской школе.

Одного из участников пермской поножовщины отправили в психбольницу, второго осудили на девять лет и восемь месяцев за покушение на убийство. Участника нападения в Бурятии признали невменяемым, но следствие нашло у него сообщников, которые получили реальные сроки.

Сотрудники полиции у школы № 127 в Перми. 15 января двое школьников пришли в школу № 127 с ножами и нанесли ножевые ранения 11 учащимся и учителю школы Игорь Катаев/РИА Новости

Очередной инцидент произошёл 10 мая 2018 года в городе Барабинске Новосибирской области. В тот день в местный филиал Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина 17-летний студент пришёл с отцовским ружьём, из которого начал стрелять в других учащихся, ранив одного в плечо, ещё двое получили переломы, выпрыгивая в панике из окна второго этажа. После расправы злоумышленник вышел из класса в коридор и совершил суицид. Позднее сокурсники заявляли, что нападавший придерживался нацистских взглядов.

Самым кровавым нападением на учебные заведения за всю историю российского массшутинга стала стрельба в Керченском политехническом колледже, в результате которой 21 человек погиб, ещё 67 получили ранения. Студент четвёртого курса Владислав Росляков 17 октября 2018 года пришёл в учебное заведение с двумя самодельными взрывными устройствами, начинёнными ржавыми болтами и шайбами, а также помповым ружьём, которое он легально приобрёл незадолго до этого. Взорвав одну бомбу в столовой на первом этаже, он поднялся на второй, где открыл беспорядочную стрельбу по ученикам и преподавателям. После этого он покончил с собой в библиотеке колледжа. Как писал NEWS.ru, Росляков готовился к бойне полтора года. По словам однокурсников, учился он посредственно, а глава Крыма Сергей Аксёнов утверждал, что нападавший «не отличался какой-то агрессией», но «не имел ни одного привода [в полицию]». Нападавший во время атаки был одет в майку с надписью «Ненависть».

Даниил Засорин t.me/EV112/Global Look Press

После трагедии в Керчи президент Владимир Путин потребовал от Росгвардии принятия мер по ужесточению контроля за оборотом оружия. Между тем незадолго до этого ведомство Виктора Золотова разработало поправки, обязывающие владельцев уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания. Через день после нападения на колледж в Крыму депутат Госдумы Николай Земцов призвал повысить до 21 года возраст, с которого граждане, за исключением военных и силовиков, могут приобретать огнестрельное оружие. Аналогичный документ был внесён властями Татарстана. Однако кабмин дал отрицательные заключения на эти проекты, в результате повторно эту инициативу внесли в 2020 году и приняли в июне 2021-го.

В ноябре 2018 года в Госдуму внесли законопроект о передаче функции охраны образовательных организаций в компетенцию Росгвардии. Однако его не приняли. Уже в 2021 году, когда эта тема снова стала обсуждаться, Виктор Золотов поспешил заявить , что для охраны школ его подчинёнными не хватит их численности и финансирования, поэтому предпочтительнее, если этим будут заниматься ЧОПы, средняя стоимость одного поста охраны в которых составляет 134 тысячи рублей в месяц.

В тихом омуте

Первый за 2019 год инцидент с нападением на учебное заведение произошёл 13 мая в школе № 7 в Казани. В тот день 17-летний подросток зашёл в кабинет русского языка с ножом и пневматическим пистолетом, сев во всеоружии за стол учителя. При этом юноша не выдвигал каких-либо требований. По некоторым сведениям, десятиклассник пошёл на такие меры из-за неразделённой любви. По словам одноклассника, в тот день юноша опоздал на занятия, из-за чего учительница стала отчитывать его. В ответ ученик достал пистолет. Через несколько месяцев после инцидента его признали невменяемым.

В конце мая в школе № 4 посёлка Большевик Саратовской области семиклассник ударил 12-летнюю школьницу топором по голове (по другим данным, он был вооружён ледорубом). Местные СМИ утверждают, что подросток принёс с собой бутылки с «коктейлем Молотова», которые он бросил в дверь учебного заведения, а также что после нападения оставил в соцсети «манифест». В нём нападавший признавался о наличии суицидальных мыслей «из-за родителей» и о том, что лежал в психбольнице после попытки наложить на себя руки, а также положительно отзывался о керченском стрелке. В итоге школьника приговорили к семи годам колонии.

Даниил П. Кадр из видеообращения Даниила П.

Очередной «колумбайн», уже с человеческими жертвами, произошёл 14 ноября 2019 года в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске. Как писал NEWS.ru, 19-летний студент Даниил Засорин принёс на занятия легально приобретённое охотничье ружьё и устроил стрельбу, один человек погиб, трое получили ранения, а сам стрелок покончил жизнь самоубийством. В качестве одной из версий случившегося рассматривалась травля молодого человека, в Генпрокуратуре призывную комиссию Благовещенска обвиняли в сокрытии суицидальных наклонностей студента.

С началом пандемии и уходом на дистанционное обучение в 2020 году случаи шутинга не фиксировались. Однако, если верить ФСБ, спецслужба предотвратила несколько готовящихся нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов, задержав 13 человек. В августе 2020-го в Красноярском крае на принудительное лечение отправили девятерых школьников, которые были подписаны на паблик в соцсети «ВКонтакте», где обсуждалась бойня в американской школе «Колумбайн». Также в течение первого года пандемии сообщалось о выявлении силовиками подростков, готовивших атаки на свои учебные заведения в Тюменской области , Волгограде , Красноярске , Саратове , Керчи и на Сахалине .

Как заявлял в октябре 2020 года секретарь Совбеза РФ и экс-директор ФСБ Николай Патрушев, в соцсетях около 70 тысяч несовершеннолетних состоят в сообществах, посвящённых шутингу.

Без права на оружие

В 2021 году нападения на учебные заведения возобновились, причём с довольно жёстких событий вроде массового убийства в казанской школе № 175, где в результате стрельбы и взрыва, устроенного 19-летним бывшим учеником Ильназом Галявиевым, погибло девять человек, 32 получили ранения. Вскоре после задержания в Сети появилось видео, на котором Галявиев во время допроса утверждал , что «родился богом». Таковым он себя осознал «не сразу, месяца два назад», затем в нём «начал пробуждаться монстр, конкретно».

Ильназ Галявиев AP/TASS

Первоначально Галявиева признали невменяемым, но повторная экспертиза признала, что во время преступления он отдавал отчёт своим действиям. В декабре 2021 года ему предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, изготовлении взрывного устройства, а также в умышленном повреждении имущества. Как недавно заявил глава СК Александр Бастрыкин, казанский стрелок якобы действовал под влиянием идей субкультурного течения «Колумбайн», признанного террористическим и запрещённого в РФ.

Похожим образом объяснял свой замысел шестиклассник из Пермского края Дмитрий Г., который 18 октября устроил стрельбу из карабина в средней школе посёлка Сарс на юге региона. По словам очевидцев, во время нападения он выкрикивал, что в него «вселился Бог». На этот раз обошлось без жертв: 12-летний школьник сделал несколько выстрелов, ранив одного человека. Его задержали, но в силу возраста уголовная ответственность ему не грозит. В конце 2021 года суд отказал в удовлетворении ходатайства о направлении мальчика в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Куда более трагическими оказались события 20 сентября в пермском университете. Тогда первокурсник Тимур Бекмансуров открыл стрельбу по окружающим, пострадали 47 человек, шесть погибли. Сам стрелок признал вину. Ему предъявили обвинение по делу о массовом убийстве. По словам соседа стрелка, он якобы поддерживал Гитлера, однако сам злоумышленник утверждал , что «не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен». Из его «манифеста» можно сделать вывод, что молодой человек был радикальным мизантропом. Оружие он получил легально.

Тимур Бекмансуров Социальные сети

После атаки Бекмансурова СМИ сообщали, что нападение на своё учебное заведение также планировал некий студент Пермского педагогического университета. Сообщение о готовящейся акции он опубликовал у себя в соцсетях.

Последним на данный момент случаем массшутинга можно считать взрыв, случившийся 13 декабря 2021 года в приходской школе при Серпуховском Владычном Введенском монастыре в Московской области. По предварительной информации, теракт устроил 18-летний воспитанник Владислав Струженков, который якобы имел конфликт с монахинями и педагогами. По другим данным, взаимоотношения были не напряжёнными, но юноша страдал проблемами со здоровьем, ему удалили щитовидную железу, из-за чего у него возникали суицидальные мысли. Погибших в результате ЧП не было, ранения и травмы получили 12 человек, в том числе сам нападавший, которому оторвало ногу. Молодого человека арестовали, на него завели уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

На фоне нападений 2021 года государство решило серьёзно потратиться на выявление потенциальных колумбайнеров, а до кучи и всех тех, кто представляет потенциальную угрозу. Так, в проекте федерального бюджета на 2022–2024 годы было заложено 1,6 млрд рублей для автономной некоммерческой организации «Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды» (АНО «ЦИСМ») в рамках федерального проекта Росмолодёжи «Социальная активность». Эти средства планируют направить на создание системы, которая должна выявлять учащихся, склонных к социально опасному и деструктивному поведению, по их письменным работам.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как писал NEWS.ru, после стрельбы в казанской школе 11 мая 2021 года президент Владимир Путин (как и после трагедии в Керчи) поручил в срочном порядке проработать вопрос ужесточения правил оборота оружия. Дело в том, что, как и в некоторых других подобных инцидентах, во время массового убийства Ильназ Галявиев использовал полуавтоматическое гладкоствольное ружьё, которым владел легально.