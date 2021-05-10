Стрельба в Казани: что известно на данный момент

Утром 11 мая в Казани произошла стрельба в школе № 175 на улице Джаудата Файзи, в результате чего погибло около десяти человек, ещё несколько получили ранения. Первоначально сообщалось, что в здание зашли двое мужчин с оружием и открыли огонь.

После стало известно, что огонь якобы открыли ученики гимназии. По данным экстренных служб, после стрельбы в общеобразовательном учреждении прогремел взрыв. Некоторые очевидцы утверждали, что дети выпрыгивали из окон.

В 2017 году школа № 175 занимала первое место в рейтинге общеобразовательных заведений Казани. Она заняла первое место по таким параметрам, как качество развития кадров и национальное образование. Однако в том же году вокруг учреждения возник скандал. Учитель рисования Фания Баширова подала в суд на руководство школы. Причиной конфликта стал отказ педагога скидываться на подарки для администрации.

NEWS.ru публикует подробности о сегодняшнем инциденте.

12:55 Появились новые кадры эвакуции школьников, сделанные внутри гимназии.

12:47 На странице Ильназа Гялявиева в соцсети «ВКонтакте» появилась закреплённая запись с призывом «скинуться на дошик» и ссылкой на qiwi-кошелёк.

12:39 В школах Казани 12 мая будут отменены занятия. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать проверки всех учебных учреждений республики, а также обеспечить повышенные меры безопасности.

12:35 Ученики гимназии № 175 рассказали подробности эвакуации. По их словам, помимо стрельбы, в здании школы слышны были взрывы.

12:25 Появился список пострадавших.

12:16 Володин: Госдума проведёт анализ законодательства о безопасности учебных заведений и об обороте оружия после стрельбы в казанской гимназии.

12:15 Депутаты Госдумы почтили жертв трагедии минутой молчания.

12:12 У Галявиева было гладкоствольное ружье Hatsan escort PS. Таким же оружием пользовался «керченский стрелок» Владислав Росляков. По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна разрешение на хранение оружия молодой человек получил 28 апреля.

Охрана в казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала. Была установлена только тревожная кнопка, соединённая с пунктом централизованной охраны. Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, — написал парламентарий.

12:07 Telegram заблокировал канал Ильназа Гялявиева, созданный 4 мая.

12:06 СК завёл уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил направить на место происшествия специалистов Главного управления криминалистики СК.

По предварительной информации, вооружённый совершеннолетний молодой человек, ворвавшись в образовательное учреждение, открыл там стрельбу. На данный момент известно о нескольких погибших в результате совершенного преступления, а также о раненых, которым оказывается медицинская помощь. Нападавший задержан, его личность установлена — это местный житель 2001 года рождения, — сообщает СК.

12:03 Президент Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия в связи с трагедией в Казани. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

11:56 Правозащитник Павел Чиков считает , что стрельба в казанской школе «по всем признакам классический колумбайн».

Это не ИГ (запрещённая в РФ террористическая группировка. — News.ru), не террористы, не бандиты, не семейная драма. Второй по числу жертв после Керченского политеха в 2018, где стрельбу устроил Владислав Росляков. В отличие от казанского инцидента Росляков был один. Подражание американскому колумбайну бросается в глаза — присутствует взрывное устройство, автоматическое оружие, двое напавших, — пишет Чиков.

По мнению правозащитника, после Керчи силовики стали активно отслеживать переписку школьников в соцсетях, и любой интерес к колумбайну приводил к уголовным делам о подготовке к массовому убийству. Он уверен, что по личностям нападавших будет много вопросов: где они приобрели оружие, что послужило причиной нападения, были ли издевательства в школе и так далее.

Сообщается, что у Галявиева было легальное оружие. Ровно так же, как и у Владислава Рослякова в Керчи. Это поднимает серьёзные вопросы к Росгвардии, которая ведаёт выдачей разрешений на огнестрел. Также пишут про паблики в соцсетях, в частности, в Telegram, созданный незадолго до нападения, — добавил Чиков.

11:51 По данным Национального антитеррористического комитета, в результате стрельбы погибли семь детей, 16 человек ранены.

11:50 12 мая объявлено днём траура в Татарстане.

11:45 По данным МВД, Галялиев напал на школу один. По другой версии, которую отрабатывают силовики, у него него могло быть двое сообщников, имеющих взрывное устройство и автоматическое оружие.

11:35 В Казани эвакуировали дом, где живёт подозреваемый в стрельбе в школе.

11:30 Перед нападением на школу стрелок завёл Telegram-канал, где поместил своё фото в маске с надписью «бог» и заявил, что нападет на школу, а потом совершил суицид.

11:05 Появились кадры эвакуации школы:

11:01 Появилась информация о том, что силовики убили второго нападавшего. Его имя пока не раскрывается.

11:00 По данным МВД, нападавший задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. В школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов. В Казани введён режим контртеррористической операцуии.

10:46 По другим данным, число пострадавших увеличилось до 13.

10:40 В результате стрельбы в школе № 175 в Казани погибли 11 человек, ещё 16 госпитализированы. По данным силовиков на четвёртом этаже находится второй стрелок, удерживающий заложников.

10:32 Большинство из погибших — дети. Ещё 12 человек ранены, четверо из них находятся в реанимации.

Одним из стрелков оказался 19-летний местный житель Ильназ Галявиев. Его задержали. При задержании он заявил, что по адресу своей прописки заложил бомбу.

Галявиев закончил гимназию № 175 в 2017 году, после чего учился в колледже на IT-специалиста. По словам отца, молодой человек был не религиозен и радикальных мыслей не высказывал.

10:04 Двое молодых людей зашли в школу и открыли огонь в коридоре. Детей в этот момент почти не было, они находились на уроке.

10:00 На место происшествия выехал прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков.

09:50 К школе № 175 стягиваются машины экстренных служб. По предварительным данным, в самом учебном учреждении работает ОМОН, детей закрыли в кабинетах.