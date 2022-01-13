Бастрыкин раскрыл подробности о мотивах казанского стрелка

Девятнадцатилетний Ильназ Галявиев, совершивший массовое убийство людей в гимназии № 175 в Казани, готовил преступление несколько месяцев, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он отметил, что нападавший действовал под влиянием идей субкультурного течения «колумбайн», передаёт РИА Новости. К проведению второй психолого-психиатрической экспертизы Галявиева привлекались деструктологи и ведущие учёные-психиатры.

Умысел на совершение преступления у Галявиева начал формироваться в начале 2021 года. Это происходило под воздействием информации из сети Интернет о деструктивных сообществах, в частности о массовых убийствах, совершённых с применением оружия и взрывных устройств в школах представителями субкультуры «колумбайн», — сказал Бастрыкин.

Глава СКР также отметил, что первая психолого-психиатрическая экспертиза признала казанского стрелка невменяемым, так как не было учтено воздействие на Галявиева деструктивной субкультуры. Следователи передали экспертам дополнительные материалы для проведения второй экспертизы, в частности выводы деструктологов.

Повторная психолого-психиатрическая экспертиза была назначена с учётом того, что при первой экспертизе не учитывался факт влияния на Галявиева идей субкультурного течения «колумбайн». Для проведения второй экспертизы следствие представило экспертам дополнительные материалы — выводы деструктологов, заключивших, что мотивация Галявиева сводились к дублированию действий других последователей этого течения, в том числе Владислава Рослякова, устроившего массовый расстрел в Керчи, — подчеркнул Бастрыкин.

Он добавил, что следователи собрали и представили экспертам материалы об отличительных чертах данной субкультуры.

10 декабря 2021 года Галявиеву предъявили окончательные обвинения по четырём статьям УК РФ: убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, а также умышленное повреждение имущества. Ему грозит пожизненное заключение.

Потерпевшими в результате нападения на школу признаны 600 человек. Галявиев раскаялся в содеянном и попросил прощения у родных, близких погибших и пострадавших.

Нападение на гимназию № 175 в Казан Галявиев совершил 11 мая 2021 года. В результате атаки погибли девять человек, ещё 24 получили ранения. Галявиева признали вменяемым.