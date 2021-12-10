Казанскому стрелку Галявиеву предъявили окончательное обвинение

Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии, предъявили окончательное обвинение сразу по четырём уголовным статьям. Потерпевшими во время происшествия в школе признаны более 600 человек. Молодой человек раскаялся в содеянном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

На основании собранных по уголовному делу доказательств ему предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105, частью 1 статьи 223.1, частью 1 статьи 222.1, частью 2 статьи 167 УК РФ, — сказала она.

Стрелку вменяется в вину убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, покушения на убийства, изготовление взрывного устройства, а также умышленное повреждение имущества. Петренко также уточнила, что среди причин стрельбы было стремление Галявиева подражать действиям представителей одной из деструктивных субкультур — о ней он узнал в Сети.

Нападение на гимназию № 175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил утром 11 мая. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. Галявиева признали вменяемым, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц юноше грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против директора казанской гимназии № 175, в которой произошла стрельба. Амину Валееву обвиняют в преступной халатности, которая обернулась массовым расстрелом в учебном заведении, она находится под подпиской о невыезде.