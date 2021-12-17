Казанский стрелок Галявиев попросил прощения у родственников своих жертв

Ильназ Галявиев, устроивший массовую стрельбу в казанской гимназии № 175 в мае 2021 года, дал первое интервью, в котором раскаялся в содеянном, подтвердил, что действовал один и не имел подстрекателей, а также попросил прощения у родственников погибших и пострадавших. Об этом сообщает издание «Реальное время».

Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших. Прошу прощения. Извините меня за то, что я сделал, — заявил Галявиев.

Он полностью признал свою вину по статьям УК об убийстве и покушении на убийство, изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства, умышленном уничтожении и повреждении имущества (ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ). В ответ на вопрос, могло ли что-либо остановить его при совершении преступления, подсудимый заявил, что «многое могло его остановить», но не уточнил, что имеет в виду. Он также добавил, что не жалуется на условия содержания в СИЗО: ему позволяют общаться с родителями и читать книги.

Нападение на гимназию № 175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил утром 11 мая. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. Галявиева признали вменяемым, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц юноше грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против директора казанской гимназии № 175, в которой произошла стрельба. Амину Валееву обвиняют в преступной халатности, которая обернулась массовым расстрелом в учебном заведении, она находится под подпиской о невыезде.