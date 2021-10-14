Пермский стрелок полностью признал свою вину

«Пермский стрелок» Тимур Бекмансуров полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по делу о массовом убийстве в вузе. Об этом сообщил РИА Новости глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Бастрыкин
Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказал глава СК РФ.
Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек и пострадали 47, включая самого стрелка. Первый день его лечения обошёлся в 2 млн рублей. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги.
В сознание Бекмансуров пришёл 24 сентября. Врачи запретили его допрашивать, отметив, что когнитивные функции всё ещё не восстановились. Сам он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия.