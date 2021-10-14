Пермский стрелок полностью признал свою вину

«Пермский стрелок» Тимур Бекмансуров полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по делу о массовом убийстве в вузе. Об этом сообщил РИА Новости глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Бастрыкин уточнил , что со времени стрельбы в Перми прошёл почти месяц. Всё это время врачи оказывали помощь фигуранту уголовного дела, также пострадавшему во время трагедии. Сейчас состояние здоровья Бекмансурова позволяет проводить с ним следственные действия. Санкции по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), обвинение по которой предъявлено Бекмансурову, предусматривают меры наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказал глава СК РФ.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек и пострадали 47, включая самого стрелка. Первый день его лечения обошёлся в 2 млн рублей. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги.

В сознание Бекмансуров пришёл 24 сентября. Врачи запретили его допрашивать, отметив, что когнитивные функции всё ещё не восстановились. Сам он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия.