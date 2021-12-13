Взрыв на пороге: подробности «теракта» в православной школе

В приходской школе при Серпуховском Владычном Введенском монастыре в Московской области прогремел взрыв, пострадали несколько человек. Теракт устроил 18-летний воспитанник, который по предварительным имел конфликт с некоторыми монахинями и педагогами. Силовики завели уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Подробности — в материале NEWS.ru.

Последствия буллинга?

Инцидент произошёл 13 декабря в 8:24 на входе в гимназию при Серпуховском монастыре. Самодельное взрывное устройство пронёс в здание 18-летний Владислав Струженков — один из воспитанников православной школы, который закончил обучение там в 2021 году. Управление СК по Московской области завело уголовное дело о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). Оно находится на контроле у главы СК Александра Бастрыкина.

По предварительным данным, к совершению преступлений причастен бывший ученик православной приходской школы. На месте происшествия продолжает работу следственно-криминалистическая группа из числа наиболее опытных сотрудников ГСУ СК России по Московской области, — проинформировали в ведомстве.

Пострадали, по разным источникам, до 12 человек. По данным издания Baza, одного пострадавшего госпитализировали , ещё шесть детей «не получили серьёзных травм». Mash утверждал , что во время нападения в здании «молились семь детей», из них шестеро получили контузию, у одного закрытая черепно-мозговая травма, по сведениям Telegram-канала «112», у подростка «рваные раны обеих ног и ожог бедра».

Администрация Серпухова/ТАСС

Прокуратура Московской области сообщает, что «в результате нападения мужчины на Серпуховский женский монастырь пострадал подросток».

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин, — сообщили NEWS.ru в подмосковной прокуратуре.

Как рассказали NEWS.ru в монастыре, в результате ЧП никто не пострадал, кроме «террориста» и 15-летнего подростка. В религиозном учреждении уверяют, что остальные дети отделались «лёгким испугом». РБК ведёт прямую трансляцию с места ЧП.

По сведениям источника «Интерфакса», во время учёбы подросток подвергался буллингу и вероятным мотивом нападения могла стала ненависть к педагогам и монахиням. В комментарии NEWS.ru священник РПЦ и психолог Андрей Лоргус допустил версию о том, подросток мог пойти на отчаянный шаг из-за унижений со стороны других людей:

Главное, что подростки могут сделать — не молчать, потому что сами решить эту проблему они не могут мирным образом. Они должны говорить об этом родителям, учителям. Главное дело подростков — не молчать. Основная забота об этом лежит на взрослых, на учителях, на администрации школы. Не подростки в полной степени отвечают за себя, а взрослые отвечают за подростков. Это главная форма. Поэтому нужно разговаривать с ними, вникать, разбираться, и это главный ключ к решению проблемы.

Собирал петарды

Предполагаемый виновник ЧП во время взрыва, по одной из версий, лишился ноги, его доставили в больницу. Изначально в СМИ утверждалось, что он погиб на месте, позднее стало известно, что он выжил и находится в крайне тяжёлом состоянии, в СК подтверждают , что молодой человек лежит в реанимации. По одной из версий, после взрыва к подростку «никто не подходил» до приезда сапёров-взрывотехников, опасаясь , что у него может быть ещё одна бомба.

Кроме СВУ с собой у него также было мачете и несколько сумок. По предварительным данным, устройство могло сдетонировать случайно — бомба взорвалась, когда рядом со входом почти никого не было. В результате в здании выбило дверь, а Струженков и ещё один человек получили ранения <...> На месте ЧП работают взрывотехники и кинологи — не исключено, что Струженков мог оставить другое СВУ, — уточняет Baza.

Судя по аккаунтам отца Владислава Струженкова в соцсетях, он проявлял интерес к оружию и военно-патриотической тематике. 41-летний Андрей Струженков занимается ремонтом автомобилей и установкой окон. Как передаёт «112» со слов мужчины, его сын собирал петарды, якобы для празднования нового года.

Подросток несколько лет занимался стритлифтингом — вид уличных силовых тренировок. По словам тренера, подозрительным поведением подросток не отличался , а его воспитанием якобы занималась бабушка:

Про отца ничего не говорил, мама жила с другим мужчиной. У него были проблемы со здоровьем — какое-то заболевание щитовидной железы, она у него была полностью удалена. Он постоянно проходил обследование. Бабушка его привела для того, чтобы он занимался спортом, был повеселее. У него не было друзей, спорт его объединил. Через полгода он достойно себя показал, как спортсмен. Я увидел в нём перспективу, что он может участвовать в соревнованиях.

Тренер добавил, что Владислав дважды занимал призовые места и демонстрировал «достаточно неплохие результаты».

В РПЦ, между тем, выразили сочувствие всем пострадавшим и пообещали оказать помощь. Об этом заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда:

Прокуратура Мособласти/ТАСС

Где бы ни происходили подобные нападения — они вызывают одинаковую скорбь, желание не допустить подобного в будущем. Все обстоятельства произошедшего проверяются, Церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим.

Он добавил, что РПЦ «в том числе в учебных заведениях, работает и с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь».