Путин требует ограничить оборот оружия: на руках у россиян 6,6 млн стволов

После стрельбы в казанской школе, где 11 мая погибли десять человек, президент России Владимир Путин поручил в срочном порядке проработать вопрос ужесточения правил оборота оружия — сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Напомним, стрелявший 19-летний молодой человек использовал в ходе массового убийства полуавтоматическое гладкоствольное ружьё, которым владел легально. Разрешение на оружие он получил 28 апреля текущего года.

С тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший, — отдельное поручение было дано главе Росгвардии Виктору Золотову, по словам Пескова.

Он отметил, что «иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее, это также будет Росгвардией срочно прорабатываться».

Интересно, что ружьё Hatsan ESCORT, которое использовал как стрелявший в Казани, так и печально известный «керченский стрелок», владевший той же моделью, не относится к тем видам нарезного оружия, которое упомянул Песков. В то же время тема ужесточения оборота то и дело всплывает в повестке как законодателей, так и общественного обсуждения.

В ноябре 2020 года Госдума начала рассматривать один из подобных законопроектов. В нём предполагалось уравнять требования к приобретению нарезного оружия и некоторых видов гладкоствольного — которые в силу некоторой технической модернизации по своим боевым качествам приближаются к винтовкам.

Дело в том, что гладкоствольное оружие можно купить при достижении 18 лет, собрав необходимые документы, а нарезное, которое отличается большей по сравнению с первым точностью и дальнобойностью, благодаря стабилизации пули за счёт вращения в нарезном стволе — лишь после пяти лет владения гладкоствольным. Однако существуют модели, формально попадающие под разряд гладкоствольных, но имеющие так называемую частичную нарезку «Ланкастер» или «Парадокс» — которые также позволяют стабилизировать пулю. Такое оружие, например карабин ВПО-208 на базе карабина Симонова производится и в России — кировским ОАО ВПМЗ, более чем на 50% принадлежащим Ростеху. Законопроектом предлагалось разрешить покупать такое оружие только после пяти лет владения «классическим» гладкоствольным.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, комментируя эту тему порталу News Inform, председатель общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев отмечал, что сама по себе практика пятилетнего стажа себя не оправдывает — по первоначальной идее, он должен был помогать выявлять нестабильных людей, которые подвержены к использованию оружия в криминальных целях. Однако, по его словам, за всю историю действия российского закона «Об оружии» в нынешнем виде, этот стаж не показал своего влияния на что-либо — он только усиливает нагрузку лицензионное-разрешительных органов.

По утверждению Ванеева, стаж не помогает выявить нестабильных личностей, так как таких людей «хорошо видно на стадии получения гладкоствольной лицензии».

Однако, как очевидно из последних массовых расстрелов на территории России, в случае, если психически нестабильного человека не выявляют на этой стадии, ему ничего не мешает устроить бойню с обычным дробовым ружьём, которое в условиях ограниченного пространства оказывается не менее опасным.

По данным Росгвардии, на лето 2020 года огнестрельным оружием легально владели около трёх процентов населения или 3,9 млн человек. У них на руках находятся 6,6 млн стволов — закон позволяет одновременно иметь до пяти единиц гладкоствольного и столько же нарезного оружия — всего десять единиц в одних руках.

И это учитывая, что до 2019 году ведомство провело 2,8 млн проверок сохранности оружия. Именно по их результатам и было аннулировано 37,8 тыс. разрешительных документов на гражданское оружие. При этом, по данным «Российской газеты», ежегодный прирост гражданского оружия в России составляет пять процентов. Каждый год россияне приобретают около 30 тысяч стволов.

Швейцарская организация Small Arms Survey заявляла, что больше всего стрелкового оружия на руках у американцев — 393,3 млн. На втором месте Индия (71,1 млн), на третьем — Китай (49,7 млн), на четвертом — Пакистан (43,9 млн). Россию она ставила на пятое место приписывая россиянам владение 17,6 млн единиц оружие, что в несколько раз выше официальных цифр.

Напомним, утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников. В результате атаки погибли по последним данным восемь человек, кроме того 21 — получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.