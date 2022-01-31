Суд арестовал на два месяца юношу, устроившего взрыв у монастыря Серпухова

Басманный суд Москвы арестовал до 31 марта выпускника православной гимназии в Серпухове Владислава Струженкова, который устроил взрыв на территории монастыря 13 декабря 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Молодой человек ранее признал вину. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.

Суд удовлетворил ходатайство следственных органов в отношении Струженкова о заключении под стражу сроком до 31 марта, — сказала пресс-секретарь суда.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что юноша находился по влиянием деструктивных течений из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что Струженков привёл в действие самодельное взрывное устройство. В результате пострадали, по разным данным, до 12 человек. Тяжёлые травмы получил сам нападавший, ему ампутировали ногу.

Согласно одной из версий, бывший гимназист хотел совершить нападение во время утренней молитвы, но взрывное устройство сработало раньше. Также отмечалось, что юноша якобы готовился к атаке в течение трёх месяцев.

Ранее стало известно, что силовики предотвратили вооружённое нападение на школу № 121 в Нижнем Новгороде. Его планировали трое подростков 16 и 17 лет из-за «ненависти к людям». В ходе обысков в их квартирах были обнаружены схемы здания, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также компоненты к ним.