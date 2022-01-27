В Нижнем Новгороде предотвратили вооружённое нападение на школу

Силовики предотвратили вооружённое нападение на школу № 121 в Нижнем Новгороде, сообщает Telegram-канал «112». Его якобы планировали трое подростков 16 и 17 лет из-за «ненависти к людям». В ходе обысков в их квартирах были обнаружены схемы здания и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также компоненты к ним.

Сейчас 17-летний Артём, 16-летний Андрей и 16-летний Егор отправлены в психиатрическую больницу для предварительного обследования, говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

При этом по местам их проживания правоохранители нашли записи с подробным планом нападения, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, схемы расположения камер наблюдения в школе. В квартире одного из фигурантов обнаружены компоненты для сборки бомбы. Мотивом готовящегося преступления называется «ненависть к людям».

Отмечается, что школьники были подписчиками закрытого Telegram-канала, где публиковались призывы к совершению насильственных акций в учебных заведениях. Его администратором был 16-летний гражданин Украины Ярослав Овсюк.

Официальные органы пока не дают никакой информации по данному инциденту.

В ноябре 2021 года сообщалось, что Овсюк также склонял подростка из Казани к массовому убийству в учебном заведении. Информацию об этом распространило РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Ранее в Керчи сотрудники ФСБ задержали подростка за рассылку сообщений с планами вооружённого нападения на школу. Угроза оказалась ложной.