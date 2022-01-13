Бастрыкин рассказал, почему выпускник гимназии в Серпухове устроил взрыв

Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове бывший выпускник Владислав Струженков находился по влиянием деструктивных течений из-за рубежа, сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он отметил, что юноша признал вину. Инцидент произошёл 13 декабря. В результате происшествия пострадали 12 человек.

Изучение контента, которому отдавал предпочтение Струженков, опять же показало заинтересованность обвиняемого деструктивными течениями, пришедшими к нам из-за рубежа. В ходе расследования он признал свою вину в совершении преступлений, — сказал Бастрыкин.

Он добавил, что бывший гимназист привёл в действие самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 граммов. Глава СКР также сообщил, что 18-летнему юноше предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершённом общеопасным способом из хулиганских побуждений, а также в незаконном изготовлении взрывного устройства. Следователи выясняют обстоятельства, которые способствовали совершению преступления.

Ранее сообщалось, что молодой человек, устроивший взрыв в монастыре Серпухова, был переведён в больницу Подольска. Его транспортировали на вертолёте.

Владислав Струженков привёл в действие самодельное взрывное устройство на территории монастыря в Серпухове 13 декабря 2021 года. В результате пострадали, по разным данным, до 12 человек. Тяжёлые травмы получил сам нападавший, а также ученик гимназии, который опоздал на занятия.

Согласно одной из версий, бывший гимназист хотел совершить нападение во время утренней молитвы, но взрывное устройство сработало раньше. Также отмечалось, что юноша якобы готовился к атаке три месяца и мог иметь сообщника, который помогал ему соорудить бомбу.