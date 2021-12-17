Устроившего взрыв в Серпухове доставили на вертолёте в больницу Подольска

Владислав Струженков, взорвавший самодельное устройство на ступенях православной гимназии в Серпухове, был переведён в больницу Подольска. Молодого человека транспортировали на вертолёте. Он находится в сознании и идёт на поправку, сообщает Telegram-канал «112».

Нападавшему при взрыве оторвало ногу. Врачи оценивают состояние 18-летнего Струженкова как стабильное. В ближайшее время следователи планируют предъявить ему обвинение.

Управление СК по Московской области завело уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). Оно находится на контроле у главы СК Александра Бастрыкина.

Струженков привёл в действие самодельное взрывное устройство на территории монастыря в Серпухове утром 13 декабря. В результате пострадали, по разным данным, до 12 человек. Тяжёлые травмы получил сам нападавший, а также ученик гимназии, который опоздал на занятия.