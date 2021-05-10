Путин после ЧП в Казани потребовал ужесточить правила оборота оружия

https://static.news.ru/photo/6e64a0b6-b23b-11eb-9bb5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия после чрезвычайного происшествия в школе в Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Исполнить поручение должен глава Росгвардии Виктор Золотов. Новые правила примут с учётом вида оружия, которое использовал стрелок в Казани.

Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться, — подчеркнул Песков.

Президент также выразил соболезнования родственникам погибших при стрельбе в школе детей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика. Ещё 20 человек, по его данным, госпитализированы. В Минпросвещения республики сообщили о 32 пострадавших. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

В мэрии столицы Татарстана заявили, что во всех учебных заведениях города усилены меры безопасности. Об усилении охраны школ сообщения поступают и из других регионов страны.

12 мая объявлено в республике днём траура.