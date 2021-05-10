Путин после ЧП в Казани потребовал ужесточить правила оборота оружия

Президент РФ Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия после чрезвычайного происшествия в школе в Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.
Исполнить поручение
Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться, — подчеркнул Песков.
Президент также выразил соболезнования родственникам погибших при стрельбе в школе детей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика. Ещё 20 человек, по его данным, госпитализированы. В Минпросвещения республики сообщили о 32 пострадавших. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.
В мэрии столицы Татарстана заявили, что во всех учебных заведениях города усилены меры безопасности. Об усилении охраны школ сообщения поступают и из других регионов страны.
12 мая объявлено в республике днём траура.