Ещё один студент планировал напасть на вуз в Перми

Студент Пермского педагогического университета (ПГГПУ) планировал нападение на своё учебное заведение. Сообщение о готовящейся атаке он опубликовал у себя в соцсетях. В комнате общежития, где проживает учащийся, прошли обыски. Об этом сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на источники.

Он написал, что хочет устроить нападение. Его целый день ищет полиция. Живёт в общаге. Там до сих пор дежурит полиция. Всех студентов сняли с двух последних пар, — сказал собеседник издания.

Он добавил, что полиция изъяла ноутбук, с которого были отправлены сообщения о подготовке к нападению. В Instagram-аккаунте студент опубликовал сторис, касающиеся трагедии со стрельбой в Пермском госуниверситете, с фразой: «Горите в аду. Надеюсь, вы себя узнали».

В пресс-службе вуза, а также в ГУ МВД по Пермскому краю от комментариев отказались.

Стрельба в Пермском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров открыл огонь по учащимся. В результате погибли шесть человек, пострадали 47, включая самого стрелка, он был доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии, ему ампутировали ногу.

7 октября из больниц Перми выписали всех пострадавших. Шестеро продолжают лечение в столичных клиниках. Один из них по-прежнему в тяжёлом состоянии, четверо — в состоянии средней степени тяжести и один — в удовлетворительном. Сам стрелок находится в сознании и может общаться с помощью записок.