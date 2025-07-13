Друг Дроздова объяснил, зачем телеведущий обратился к врачам Художник Мирошник: обращение Дроздова к врачам было запланировано

Художник Константин Мирошник опроверг экстренную госпитализацию телеведущего Николая Дроздова. По его словам, Дроздов обратился к врачам, чтобы пройти плановый курс уколов.

Не экстренно, а просто лег поделать уколы на ноге. И все. Там 10 штук надо сделать, чтобы не ездить постоянно. Планово, все нормально. Бодрый, веселый, легкий. Все хорошо. Врут все вообще, — поделился Мирошник.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что российского телеведущего и зоолога Николая Дроздова экстренно госпитализировали для проведения операции на коленях. По его данным, у 88-летнего журналиста проблемы с суставами. Как говорится в материале, Дроздова давно мучили сильные боли и хромота, а одно колено почти не разгибалось, из-за чего приходилось передвигаться с тростью.

Ранее дочь Николая Дроздова Елена сообщала, что телеведущий здоров и снова начал заниматься спортом, По ее словам, он пользуется велотренажером, который был подарен ему на Новый год.

Ранее появилась информация, что российской телеведущей Ангелине Вовк, известной по передачам «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши!», потребовалась срочная медицинская помощь. К ней прибыла бригада врачей.