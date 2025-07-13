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13 июля 2025 в 16:11

Друг Дроздова объяснил, зачем телеведущий обратился к врачам

Художник Мирошник: обращение Дроздова к врачам было запланировано

Николай Дроздов Николай Дроздов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художник Константин Мирошник опроверг экстренную госпитализацию телеведущего Николая Дроздова. По его словам, Дроздов обратился к врачам, чтобы пройти плановый курс уколов.

Не экстренно, а просто лег поделать уколы на ноге. И все. Там 10 штук надо сделать, чтобы не ездить постоянно. Планово, все нормально. Бодрый, веселый, легкий. Все хорошо. Врут все вообще, — поделился Мирошник.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что российского телеведущего и зоолога Николая Дроздова экстренно госпитализировали для проведения операции на коленях. По его данным, у 88-летнего журналиста проблемы с суставами. Как говорится в материале, Дроздова давно мучили сильные боли и хромота, а одно колено почти не разгибалось, из-за чего приходилось передвигаться с тростью.

Ранее дочь Николая Дроздова Елена сообщала, что телеведущий здоров и снова начал заниматься спортом, По ее словам, он пользуется велотренажером, который был подарен ему на Новый год.

Ранее появилась информация, что российской телеведущей Ангелине Вовк, известной по передачам «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши!», потребовалась срочная медицинская помощь. К ней прибыла бригада врачей.

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Софья Якимова
С. Якимова
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