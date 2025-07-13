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13 июля 2025 в 15:20

В ГД оценили возможное решение США передать Украине замороженные активы РФ

Депутат Чепа усомнился, что США передадут Украине замороженные активы России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Передача США части замороженных активов России Украине вряд ли возможна, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, это только усугубит и так тяжелое финансовое положение США.

Естественно, это скажется на доверии к доллару. Для доллара это может быть гораздо большей потерей, потому что доверие к доллару со стороны двухсот стран упадет, и это может сильно сказаться на и так существующем финансовом кризисе в США. Поэтому я немножечко сомневаюсь в возможности реализации такой информации, — высказался Чепа.

Депутат отметил, что такой шаг негативно скажется и на отношениях США с Россией. Как он подчеркнул, это откроет только плохие перспективы для будущего.

Хочу сказать, что, учитывая складывающиеся отношения между Россией и США, сегодня это окажет очень плохие перспективы для будущего, — подытожил Чепа.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп впервые за время своего правления рассматривает выделение новой военной помощи Украине. Пока неизвестно, как будет финансироваться этот проект.

США
Россия
замороженные активы
Дональд Трамп
Софья Якимова
С. Якимова
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В ГД оценили возможное решение США передать Украине замороженные активы РФ
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