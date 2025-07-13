В ГД оценили возможное решение США передать Украине замороженные активы РФ

Передача США части замороженных активов России Украине вряд ли возможна, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, это только усугубит и так тяжелое финансовое положение США.

Естественно, это скажется на доверии к доллару. Для доллара это может быть гораздо большей потерей, потому что доверие к доллару со стороны двухсот стран упадет, и это может сильно сказаться на и так существующем финансовом кризисе в США. Поэтому я немножечко сомневаюсь в возможности реализации такой информации, — высказался Чепа.

Депутат отметил, что такой шаг негативно скажется и на отношениях США с Россией. Как он подчеркнул, это откроет только плохие перспективы для будущего.

Хочу сказать, что, учитывая складывающиеся отношения между Россией и США, сегодня это окажет очень плохие перспективы для будущего, — подытожил Чепа.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп впервые за время своего правления рассматривает выделение новой военной помощи Украине. Пока неизвестно, как будет финансироваться этот проект.