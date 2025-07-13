В ЕС началась «гражданская война» между местными жителями и мигрантами

В ЕС началась «гражданская война» между местными жителями и мигрантами В Испании начались беспорядки после избиения пенсионера мигрантами

В населенном пункте Торре-Пачеко, расположенном в Испании, в течение нескольких дней наблюдаются массовые ожесточенные стычки между местными жителями и мигрантами, передает издание EFE. Испанские СМИ уже назвали эти беспорядки «локальной гражданской войной».

Согласно предоставленной информации, поводом для погромов послужило недавнее нападение на 68-летнего горожанина, которого группа неизвестных лиц избила на улице без объяснения причин. Причем нападавшие не стали грабить пенсионера. Полиция не смогла найти злоумышленников, однако местные уверены, что это сделали мигранты. По словам журналистов, участвующие в стычках люди используют ножи, бутылки и другие подручные вещи в качестве оружия.

Ранее военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев спрогнозировал усиление антимигрантских настроений в ФРГ в случае запрета партии «Альтернатива для Германии». В АдГ пытаются сгладить общественные разногласия, связанные с нежеланием граждан страны обеспечивать мигрантов, объяснил эксперт.