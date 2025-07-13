Автор книги «Иди туда, где страшно» испугался и не приехал в Киев

Автор книги «Иди туда, где страшно» испугался и не приехал в Киев Джим Лоулесс отменил поездку в Киев из-за опасений за безопасность

Британский мотивационный спикер и автор книги «Иди туда, где страшно» Джим Лоулесс отменил визит в Киев, запланированный на 25 июля, сообщает украинское издание Insider. Причиной стали опасения за безопасность на фоне напряженной обстановки в городе.

Публикация об отмене встречи появилась в аккаунте издательства в Instagram (деятельность в РФ запрещена), однако позже была удалена. В ней говорилось, что решение принято организаторами в связи с рисками для жизни и здоровья автора.

Лоулесс должен был провести 14-часовой тренинг, посвященный личностной трансформации. Мероприятие анонсировали как одно из ключевых событий лета для украинской аудитории, интересующейся самопознанием и саморазвитием. Новая дата выступления не уточняется.

Ранее актер Эдуард Радзюкевич заявил, что публичные люди обязаны четко определять свою позицию по поводу СВО. По его словам, артисты должны разбираться в происходящих процессах, а не оставаться в стороне. Радзюкевич раскритиковал молчаливых коллег, назвав «самыми страшными» тех, кто действует исподтишка, и призвал в трудные времена открыто поддерживать свою страну.