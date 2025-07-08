Аэропорт Перми временно перестал работать

В аэропорту Перми Большое Савино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

На данный момент предусмотрены временные ограничения, которые могут повлиять на расписание рейсов. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о текущем статусе вылетов и прилетов у авиаперевозчиков или администрации аэропорта.

Ранее сообщалось, что пассажиры нескольких российских аэропортов провели больше суток в ожидании своих рейсов. По данным Росавиации, из-за ограничений на использование воздушного пространства вовремя улететь не смогли десятки тысяч человек. Некоторым из них приходилось спать прямо на полу в терминалах.

Также сообщалось, что Роспотребнадзор открыл горячую линию для пассажиров, столкнувшихся с отменой или задержкой авиарейсов. Специалисты консультируют о правилах возврата билетов, получении компенсации и порядке подачи претензий к авиаперевозчику. В ведомстве также уточнили, что пассажир имеет право на возмещение от авиакомпании — 100 рублей за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета.