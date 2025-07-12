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12 июля 2025 в 21:12

Напавший на школьниц в Подмосковье подросток объяснил агрессию мизогинией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подросток из Домодедово, которого подозревают в нападении на двух девочек с молотком, на допросе объяснил свой поступок ненавистью к женщинам, видео следственных действий в Telegram-канале опубликовала представитель МВД Ирина Волк. Задержанный уточнил, что дело именно в мизогинии.

Мотив — мизогиния, ненависть к женщинам, — сказал он.

Ранее стало известно, что происшествие случилось 11 июля в лесополосе рядом с садоводческим товариществом. Кроме того, согласно информации следственных органов, злоумышленник нанес своим жертвам удары по голове тяжелым предметом. Одна из пострадавших сумела спастись бегством и сообщить взрослым о произошедшем, что позволило оперативно вызвать медицинскую помощь.

До этого в Сергиевом Посаде на детской площадке во дворе дома на Новоугличском шоссе мужчина нанес ножевое ранение подростку. По предварительным сведениям, злоумышленник подкрался сзади к мальчику, игравшему на качелях, и ударил его ножом в шею.

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