Составлен список городов России, где отменили парад в честь Дня ВМФ

Малый ракетный корабль «Советск» (на первом плане) проекта 22800 «Каракурт» во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге, 2024 год

Стало известно, что в некоторых городах России отменили парад в честь Дня ВМФ. Что об этом известно, где не будет торжеств?

Список городов России, где отменили парад в честь Дня ВМФ

СМИ сообщили, что в Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад. Празднование Дня ВМФ решено вернуть к формату до 2015 года. Он предполагает торжественное возложение венков и концерт на Дворцовой площади. По информации издания, решение связано с мерами безопасности.

Эта информация не нашла официального подтверждения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно сообщит о том, какие мероприятия будут проходить в рамках празднования Дня Военно-морского флота России.

Пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота во Владивостоке в 2025 году пройдут без традиционного парада кораблей. В этом году праздничная программа не будет включать также салют и мероприятия на водной станции.

Несмотря на сокращенный формат, организаторы обещают, что праздник сохранит свою торжественность. Основными событиями станут церемония возложения венков и масштабный концерт с участием творческих коллективов ТОФ.

Моряки малого противолодочного корабля МПК-221 на параде во Владивостоке, посвященном Дню Военно-морского флота в России, 2022 год Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Как и где обычно проходит парад на День ВМФ

Традиционно День Военно-морского флота отмечается в последнее воскресенье июля. Фиксированный даты для этого торжества нет, но неизменна привязка ко дню недели. В 2025 году День ВМФ выпадает на 27 июля.

Центральным событием на День ВМФ является военно-морской парад — масштабное действо, которое разворачивается в ключевых флотских городах РФ: Санкт-Петербурге, Севастополе, Владивостоке и других. В параде принимают участие боевые корабли, подводные лодки, морская авиация и подразделения морской пехоты.

На День ВМФ в портовых городах поднимают Андреевский флаг — официальный символ флота, а на набережных проходят концерты, выставки, показательные выступления водолазов и морских пехотинцев. Музеи открывают экспозиции, посвященные морской истории и выдающимся сражениям.

Парад на День ВМФ в Москве в 2025 году, по данным СМИ, начнется с прохода военных кораблей по Москве-реке, подводных лодок, малых ракетных и десантных судов. Также в программу входят шлюпочные гонки и массовые заплывы, регата с участием парусников. Действо продолжится концертами и выставочными гуляниями, торжественной церемонией возложения венков у памятных монументов. Кульминацией станет праздничный фейерверк около 22:00. Точное время станет известно ближе к празднику.

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