Верховный суд России признал террористическим движение «Колумбайн»

Верховный суд РФ удовлетворил иск о признании движения «Колумбайн» террористическим, передаёт корреспондент ТАСС. Соответствующий иск направила Генеральная прокуратура.

Удовлетворить административный иск Генеральной прокуратуры, признать движение «Колумбайн» террористическим, — постановил суд.

Как уточняется на сайте Генпрокуратуры, «Колумбайн» имеет широко развитую структуру и координируется через Интернет, а его идеология основана на насилии и преследует цели массовой гибели людей и дестабилизации обстановки в стране. Там также напомнили, что за организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура попросит Верховный суд России признать террористическим движение «Колумбайн», которое представляет собой субкультуру массовых расстрелов в школах.

В России неоднократно высказывались мнения о деструктивности и угрозе данного движения и ему подобных. Так, в Общественной палате ранее выразили мнение, что признание «Колумбайна» террористическим в РФ позволит правоохранительным органам усилить борьбу с такими сообществами, их участниками и создателями.

В конце октября 2020 года секретарь Совбеза РФ и экс-директор ФСБ Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе сообщил, что в соцсетях около 70 тысяч несовершеннолетних состоят в сообществах, посвящённых шутингу — школьному террору, расправе с учениками или учителями, получившему известность после вооружённой атаки подростков на американскую школу «Колумбайн» в апреле 1999 года.