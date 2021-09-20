Поддерживал Гитлера и носил тёмное: сосед о характере пермского стрелка

Устроивший, по предварительным данным, стрельбу в Пермском госуниверситете Тимур Бекмансуров запомнился окружающим своей внешностью, так как «ходил во всём тёмном и с длинными волосами», рассказал NEWS.ru сосед подозреваемого. Собеседник добавил, что вероятный преступник «очень много молчал и был довольно тихим».

Каким он был? Довольно тихим, запомнился своей внешностью, ходил с длинными волосами, всё время в тёмном, очень много молчал. Насчёт характера — я узнал от его одноклассницы, что он положительно относился к нацизму, поддерживал Гитлера, были у него такие нездоровые наклонности. Насчёт странного — он говорил учителю, что отмстит за плохие оценки, — подчеркнул сосед.

Отец 18-летнего Тимура Бекмансурова также прокомментировал ситуацию. По словам мужчины, он в шоке, о случившемся узнал от бабушки студента. С матерью Тимура он в разводе, о сыне сказал, что тот часто сидел дома, не хотел гулять, когда-то раньше ходил на плавание.

Ранее в Интернете были опубликованы кадры с моментом нападения на Пермский университет. На них видно, что, когда предполагаемый пермский стрелок Тимур Бекмансуров начал стрельбу, в холле здания находилось много студентов. В результате были убиты шесть человек, ещё 24 ранены.

Член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что после трагедии в Казани не было предпринято никаких попыток исправить ситуацию. По мнению Мизулиной, проблема шутинга в школах и вузах стала крайне социальной и сама по себе не «рассосётся». Для того чтобы ситуация начала меняться, необходимо системно работать с подростками и молодёжью.