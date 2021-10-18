«Вселился Бог»: что известно о новом «колумбайне» под Пермью

Шестиклассник из Пермского края Дмитрий Г. устроил стрельбу из карабина в средней школе посёлка Сарс на юге региона. По словам очевидцев, во время нападения он выкрикивал, что в него «вселился Бог», каковым себя также считал казанский стрелок Ильназ Галявиев, в мае убивший несколько учеников и учителей его гимназии. В отличие от трагедии, случившейся в столице Татарстана, на этот раз обошлось без жертв: 12-летний школьник сделал несколько выстрелов, ранив одного человека. Его задержали. ЧОП, охраняющее школу, проверяют. По словам очевидцев, вход в учебное заведение не был оборудован металлодетекторами. СК завёл два уголовных дела: по факту халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. NEWS.ru выяснил подробности инцидента — уже второго подобного за последний месяц.

Официальные данные

По информации краевого управления МВД, 18 октября около 08:00 (06:00 мск) в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвёл два выстрела из оружия.

Никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик шестого класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия, — говорится в сообщении ведомства.

Управление СК по Прикамью завело уголовные дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Кроме этого, начата доследственная проверка по ч. 3 ст. 30, пп. «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным ведомства, 12-летний школьник принёс с собой в учебное учреждение огнестрельное оружие, из которого в присутствии нескольких подростков произвёл выстрелы в потолок и стеклопластиковую дверь. Осколком порезало ногу 11-летнему пятикласснику, который в тот момент поднимался по лестнице. Пострадавшего отправили в местную больницу, где зафиксировали небольшие ссадины, оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Поставил к стенке

В свою школу ученик кадетского класса Дмитрий Г. пришёл около 07:45 (05:45 мск), до начала занятий. Шестиклассник стрелял из охотничьего карабина «Сайга М3» и кричал: «В меня вселился Бог!»

По одной из версий, первой, кого ребёнок встретил в школе, оказалась его сестра. Ей нападавший якобы приказал идти домой, наставив на неё ружьё, а затем успел сделать два выстрела. Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в силовых ведомствах, мальчик также забежал в свой класс и поставил детей к стене с криком: «Всем стоять!»

Примерно через 15 минут директор школы Галина Зайцева, как передаёт Telegram-канал «112», смогла уговорить нападавшего бросить ружьё. Это произошло ещё до приезда полицейских. Всего во время стрельбы в школе находились более 300 детей и 30 педагогов. Все они самостоятельно покинули здание.

После задержания школьник признался, что принёс ружье на занятия, чтобы расправиться с одноклассницей Дарьей К., которая его обижала. Как уточняет Mash со ссылкой на одноклассников мальчика, учился он хорошо, общался с другими школьниками и любил привлечь к себе внимание. А упомянутая Дарья якобы била его и других детей.

Сама девочка утверждает , что особых конфликтов с нападавшим у неё не было, но примерно неделю назад Дима обозвал её проституткой, толкнул и придавил к парте. По словам Даши, периодически он якобы вёл себя аналогично и с другими девочками.

Также сообщалось, что шестиклассник рассказал полицейским, что был зол на учителей и одноклассников, а ночью ему «приснился Бог» и подсказал, что надо делать.

Задержанный подросток сообщил, что поводом для его поступка стало плохое отношение одноклассницы, регулярные обиды, а также буллинг. Совершая выстрелы в воздух, он выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется «указаниями Бога». Он находился в состоянии эмоционального расстройства, — рассказал информированный источник «Интерфакса».

Ещё одной из версий возникновения агрессии, озвученной в Telegram-каналах, стало поведение отца школьника, который якобы издевался над его матерью. У отца он якобы и украл ружьё, которое пронёс под курткой, а в кармане у него было 10 патронов.

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Но по данным Baza, родители школьника после развода живут раздельно, отец Дмитрия Г. работает на одном из предприятий Челябинска. Они общались по телефону каждый день, однако, как заявил мужчина, накануне они не поговорили:

Я каждый день звоню ему по три раза, вчера только не дозвонился. Вчера несколько раз позвонил, но не дозвонился. Подумал, что он в бане. Сын любит играть в компьютерные игры, в «танки» и в другие. Молодёжь сейчас спивается, поэтому я ему купил более-менее нормальный компьютер, чтобы он дома сидел, чем ходил где-то. В последнее время он разговаривал со мной не очень охотно, я позвоню, спрошу, как дела в школе, он ответит «нормально» и всё.

ЧОП ждут проверки

Охранник не обратил внимания на шестиклассника, поскольку вход в школу не оборудован металлодетектором. По другим данным, в момент, когда мальчик зашёл в школу, сотрудница ЧОП «Октябрьский щит» переодевалась и «не подумала, что ружьё там кто-то взял». Сотрудники этого предприятия заступают на смену в 08:00, а ночью на посту находится вахтёр.

Услышав выстрелы в коридоре, сторож побежал нажимать тревожную кнопку. В это время настоящим «охранником» стала директриса — она поговорила с Димой и уговорила его сдать оружие. А ЧОП «Октябрьский щит» ждет проверка, — пишет Baza.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил региональному Министерству территориальной безопасности провести проверку охранной организации. В Октябрьский городской округ выехали представители Министерства образования края, в том числе кураторы сферы дополнительного образования и работы с психологами.

Менее месяца назад, 20 сентября, в Пермском университете первокурсник Тимур Бекмансуров открыл стрельбу по окружающим. В результате пострадали 47 человек, в том числе шесть погибли. Семь пострадавших доставлены для лечения в Москву. Сам стрелок признал вину. Ему предъявлено обвинение по делу о массовом убийстве.

В октябре СМИ сообщали, что нападение на своё учебное заведение также планировал некий студент Пермского педагогического университета. Сообщение о готовящейся атаке он опубликовал у себя в соцсетях. В комнате общежития, где проживает учащийся, прошли обыски.