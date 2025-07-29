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29 июля 2025 в 14:38

Школьник погиб при взрыве гранаты в Волгограде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде при взрыве гранаты погиб 14-летний мальчик, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, взорвался боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Инцидент произошел в одной из квартир дома на улице Морской. На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что почти 40 квартир были разрушены при взрыве бытового газа в саратовской многоэтажке. Здание, которое частично обрушилось в результате ЧП, состоит из пяти подъездов и насчитывает 194 квартиры, где проживало около 600 человек.

До этого взрыв бытового газа прогремел в многоэтажном доме в Великих Луках Псковской области. Пострадали четыре человека, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии с травмами и ожогами. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кроме того, мощный взрыв раздался в пятиэтажном доме в городе Ершове Саратовской области. По данным МЧС, причиной оказалась утечка газа. В результате были повреждены несколько квартир, у дома снесло крышу. На месте работают экстренные службы.

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