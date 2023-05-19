Модные свадебные платья на любой тип фигуры в 2023 году Рассказываем, как подобрать свадебное платье в актуальных трендах 2023 года

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Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Независимо от того, во сколько лет выходишь замуж — в 20 или в 50, хочется быть самой красивой невестой. Однако подобрать свадебное платье по фигуре, в соответствии с ожидаемой в день бракосочетания погодой, а также подходящее к выбранному стилю торжества, оказывается, не так-то просто. Предлагаем вам несколько советов, как правильно создать образ на свадьбу.

Свадебный образ

Фото: shutterstock.com

На выбор свадебных образов основных участников торжества влияет стиль, в котором будет проводиться мероприятие. На сегодняшний день популярны следующие варианты:

Стиль бохо. Это свобода и раскрепощённость. Этакий стиль хиппи с этническими нотками. Для украшения помещения, а также создания образов невесты и ее подружек прекрасно подойдут рюши, бахрома, кружево, легкие ткани, драпировка. Вечеринка на пляже. Провести бракосочетание на пляже — прекрасная идея, поскольку такое романтическое действо останется в памяти надолго и у молодых, и у гостей. Чтобы подобрать наряды для такого праздника, следует ориентироваться на легкие струящиеся ткани, дополняя летний образ платьев с открытым верхом для невесты и ее подружек. Полезный совет: выбирайте длинные юбки и платья, чтобы морской ветер не поставил вас в неловкое положение. Свадьба в стиле эко призвана символизировать единение с природой. Часто такие мероприятия проводят на свежем воздухе, а место украшают цветами, растениями и драпируют легкими светлыми тканями из натуральных материалов. Образ невесты на свадьбе в экостиле тоже должен быть легким, светлым, изящным. Платья в этом случае можно украшать вышивкой с бусинами и дополнять глубоким декольте или открытой спиной. Роскошное торжество. Обычно такую свадьбу проводят в старинном замке или загородном доме. Здесь будет уместно пышно украсить как зал, так и женские платья. Расшить подол свадебного наряда допускается драгоценными камнями или дополнить стильными украшениями от ведущих ювелирных дизайнеров. Бракосочетание в храме. Для такого мероприятия рекомендуется выбирать скромные длинные белые платья, обязательно продумать дизайн фаты, чтобы покрыть голову. Не должно быть коротких рукавов и глубоких вырезов. Гостям следует одеваться с учетом тех же рекомендаций. После венчания, выйдя из храма, можно переодеться в более смелый наряд, чтобы приятно провести вечер в ресторане или на вечеринке. Демократичный вариант бракосочетания — роспись в ЗАГСе. Сюда невесте допускается прийти в строгом белом платье типа «футляр» или даже в брючном костюме. При этом образ можно выгодно дополнить подходящими по стилю аксессуарами и туфлями на высоком каблуке.

Образ жениха в любом из этих случаев должен сочетаться со свадебным образом невесты. Например, в тон платья невесты (особенно, если оно не белое) можно подобрать рубашку, а бутоньерку сочетать с другими украшениями возлюбленной.

Фото: shutterstock.com

Образ невесты на свадьбе

После того как вы определились, в каком стиле будет оформлено свадебное торжество, можно приступать к выбору платья для невесты. Чтобы создать идеальный образ, следует подбирать платье, исходя из особенностей фигуры.

Для стройных девушек, обладающих мальчишеским типом фигуры, подойдут платья с ярко выраженной талией, например, фасон «русалка». Юбка может быть пышной в бедрах и зауженной книзу. Подол можно украсить вышивкой, в том числе, с бусинами, стразами или драгоценными камнями. Такой же вариант платья подойдет тем, кто может похвастать идеальными пропорциями — фигурой типа «песочные часы».

Для обладательниц спортивной фигуры с широкими плечами и узкими бедрами необходимо сместить акценты. Подойдут платья с узкими рукавами, глубоким декольте и пышной юбкой. Также лучше отказаться от обилия деталей, особенно, в верхней части наряда. «Русалочий» образ также будет идеальным.

Для обладательниц фигуры типа «яблоко» или «груша» следует отказаться от платьев с ярко выраженной талией. Впрочем, для визуальной коррекции образа можно выбрать наряд с утягивающим корсетом. Выбирайте модели с изящным декольте, закрытым лифом и свободными рукавами. Акцентировать внимание лучше на верхней части фигуры — добавьте кружева и рюши. Юбку лучше предпочесть из струящихся тканей.

Для тех, кто обладает пышными формами plus-size, подойдет платье с декольте и ярко выраженным А-силуэтом. Это позволит подчеркнуть талию и объем груди. Декор в этом случае лучше минимизировать.

Фото: shutterstock.com Свадебный образ

Образ жениха на свадьбе

Костюм жениха должен обязательно сочетаться со свадебным платьем. Для летней церемонии можно выбрать костюм светлых оттенков. Для церемонии в храме или ЗАГСе уместен будет наряд в темных тонах. Наиболее торжественно в таком случае смотрится костюм-тройка. Кроме того, после официальной части пиджак можно будет снять, оставшись в жилетке, и не потерять торжественность образа. Жилет, кстати, можно выбрать контрастного цвета. Это добавит облику пикантности и сделает образ более стильным.

Фото: shutterstock.com

Тренды и свадебные образы 2023 года

Говоря о свадебных тенденциях 2023 года, следует отметить, что современные тренды не ограничивают невест в выборе образа. Для необычной свадьбы выбор платья может быть ограничен только фантазией виновников торжества. Можно лишь порекомендовать присмотреться к актуальным трендам этого сезона:

элегантный минимализм

асимметрия

глубокое декольте

стиль «комбинации»

рукава с объемом

вышивка, в том числе со стразами

мини-юбки

Разумеется, не стоит забывать, что барышням с размером plus-size от мини-платьев лучше отказаться. Они подойдут обладательницам фигур типа «песочные часы» или стройным девушкам. А вот асимметричность образа прекрасно можно вписать в платье с А-силуэтом.

Фото: shutterstock.com

Достойное окружение

Коснемся еще одной важной темы для создания запоминающейся свадьбы — образов гостей. Вопросы, что одеть на свадьбу гостю и как одеться на свадьбу женщине, вполне можно решить, рассказав приглашенным о том, в каком стиле будет мероприятие. Это, кстати, можно прописать в свадебном приглашении. Подружкам, чтобы они смогли подобрать наряды, выгодно подчеркивающие образ невесты, уместно будет прислать фотографию свадебного платья.

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