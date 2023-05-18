Как выбрать купальник, чтобы сделать фигуру идеальной Какой выбрать купальник, чтобы скрыть живот и бока

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как выбрать купальник

Летом начинается период отпусков, некоторые поедут на море. Если вы вдруг поняли, что сделать фигуру идеальной с помощью диет и спорта к этому времени у вас никак не получается, остается одно — подчеркнуть достоинства и спрятать недостатки с помощью правильно подобранного купальника. Вам для этого достаточно знать, как выбрать купальник по размеру. А мы расскажем, как правильно выбрать купальник в зависимости от типа фигуры, какой купальник выбрать, чтобы визуально сделать силуэт стройным, а также какие модели всегда остаются в моде.

Какой купальник выбрать

Еще сто лет назад женщины, приходя на пляж, особо не переживали, как они будут выглядеть в купальном костюме. Это был именно костюм: темного цвета, с панталонами и длинными рукавами. Сегодня в магазинах можно найти купальники любой формы, цвета и размера. И хочется, чтобы вы в нем непременно выглядели как Мэрилин Монро — с осиной талией и пышной грудью. Что ж, игра с цветом и формой позволяет творить чудеса для всех, нужно только правильно сделать выбор.

Модель купальника следует подбирать, прежде всего, исходя из особенностей фигуры. Всего условно можно выделить несколько типов:

«прямоугольник», или так называемая мальчишеская фигура

«перевернутый треугольник» — характерна для пловчих, с широкими плечами и узкими бедрами

«груша» — полные бедра и узкие плечи

«яблоко» — при таком типаже имеется полный живот, среднего размера грудь и стройные ноги

«песочные часы» — практически идеальная фигура, как у Мэрилин Монро, Софи Лорен или Диты фон Тиз

Встречаются и смешанные типы фигуры. Однако если вы знаете, какой купальник выбрать, чтобы скрыть некоторые изъяны, то визуальный силуэт «песочные часы» может стать доступным каждой — и худышке, и пышной девушке. Предлагаем вам краткий гид по типам купальников для достижения совершенства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как выбрать купальник по размеру

Для стройных и подтянутых

Для обладательниц стройного силуэта типа «прямоугольник» подойдут купальники, которые будут создавать эффект узкой талии и зрительно увеличивать объем бедер и груди, например раздельный купальник бандо, с лифом без бретелек и завязок. Также визуально выделить талию помогут купальники монокини.

Женственность для спортсменок

Как выбрать купальник, если ваша фигура относится к типу «перевернутый треугольник»? Прежде всего надо понимать, что необходимо сместить акцент с широких плеч. Для этого отлично подойдет бикини. Разнообразный геометрический принт на лифе или полностью белый комплект тоже сыграют вам на руку. Монокини с односторонним или двухсторонними вырезами в области талии также зрительно изменит силуэт, отвлекая внимание от нюансов спортивной фигуры. Если вы склонны к полноте, то нивелировать небольшие нюансы фигуры в этом случае позволит слитный купальник майо.

Какой купальник выбрать, чтобы скрыть бока

Женщинам, имеющим тип фигуры «груша», для визуальной коррекции силуэта рекомендуется смещать акцент с пышных бедер и полного живота с помощью сплошного или раздельного купальника с пышным лифом. Это тот случай, когда воланы и рюши в районе груди пойдут вам на пользу. Хорошо отвлекают внимание от особенностей фигуры яркие расцветки и цветочные принты. Кроме этого, скорректировать образ может купальник типа свим-дресс, нижняя часть которого украшена небольшой юбочкой, больше похожей на пышные оборки.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Какой купальник выбрать, чтобы скрыть бока

Какой купальник выбрать, чтобы скрыть живот

Обладательницам фигуры типа «яблоко» кажется, что никакой купальник не сделает их стройными. Но нужно просто правильно выбрать купальник по фигуре. Так, форма слитного купальника пландж с глубоким узким вырезом и высокого поднятыми вырезами на бедрах позволит скрыть полноту в области живота. Если очень хочется надеть раздельный купальник, то можно выбрать бандини с широким лифом. Иногда роль лифа может играть стильная укороченная майка.

Купальник для идеала

Может показаться странным, но неправильно подобранный купальник вполне может испортить даже идеальную женскую фигуру. Поэтому обладательницам «песочных часов» рекомендуется не менее серьезно подходить к вопросу, какой купальник выбрать. Итак, вам подойдут майо или монокини, если вы поклонница слитных купальников. И бикини, халтер и бандо — для того чтобы загорал живот. Что касается цвета, то здесь лучше ориентироваться на тот, что лучше всего подходит к вашему типажу внешности — цвету волос и глаз.

Цвет имеет значение

Помимо формы купальника большое значение имеют цвет и принт. Классическое утверждение, что белый полнит, а черный стройнит, применительно к пляжному костюму актуально больше всего. Если у вас пышная фигура, то, разумеется, следует избегать белого цвета и пастельных однотонных оттенков. Мелкий рисунок также не способствует визуальному уменьшению объемов. Лучше остановить свой выбор на черном, темно-синем, глубоком бирюзовом цвете. Горизонтальные полосы, конечно, тоже лучше исключить. Зато можно присмотреться к вертикальным рисункам, ярким цветочным узорам на темном фоне, а также к темным вставкам на более светлом фоне, которые могут подчеркнуть талию.

Для стройных девушек светлый цвет купальника вполне допустим, как и мелкие узоры и расцветки типа «тельняшка». Вертикальных полос в этом случае необходимо избегать. Также следует сместить акценты с той зоны, которую необходимо скорректировать. В данном случае помогут разноцветные верх и низ пляжного костюма. Светлая часть одежды не привлекает внимания и помогает спрятать нюансы фигуры. Яркая часть костюма, наоборот, позволит выделить то, что следует зрительно увеличить.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Какой купальник выбрать, чтобы скрыть живот

Не забываем о моде

В последние годы, несмотря на то что мода диктует свои правила, все больше женщин выбирают стиль и удобство. Если вы, несмотря на предложенные варианты, не можете остановиться на модели, рекомендуем вам перечень тех купальников, которые пользуются популярностью уже не первый год:

Бикини и мини-бикини — вечно актуальная классика. Монокини — различные типы закрытых купальников. Свим-дресс — раздельный купальник со стилизованной юбочкой в нижней части. Танкини — пляжный костюм из майки и шорт. Пландж — купальник с глубокими вырезами на бедрах и в зоне груди. Бандини — раздельный купальник с широким лифом. Трикини — бикини, которое спереди соединяется полосой ткани.

Добавляем женственности

Стоит отметить, что ткань, из которой сшит купальник, тоже важна. Так, тонкий материал быстро потеряет форму, и силуэт «поплывет». При этом сшитые из плотной, качественной и эластичной ткани купальники за счет высокого качества даже после того, как вы выйдете из воды, продолжат выполнять свою функцию, утягивая и поддерживая то, что должны.

Если вы все равно чувствуете себя неуверенно, когда на вас минимум одежды, то стоит вспомнить о том, что есть парео и широкополые шляпы из соломки. Они тоже прекрасно помогают отвлекать внимание и прятать то, не хочется показывать. Да и загар в этом случае будет более мягким и нежным. Конечно, нужно знать, как выбрать купальник по размеру! Слишком маленький купальный аксессуар будет выглядеть смешно даже на точеной фигурке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как выбрать купальник по фигуре

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