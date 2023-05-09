Участник парада Победы сделал предложение невесте под звуки военного марша

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие на военном параде, посвящённом 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве

Российский военнослужащий, принимавший участие в параде Победы, сделал предложение возлюбленной рядом с Красной площадью после торжественного марша, сообщает Telegram-канал Readovka. Девушка согласилась стать его женой.

Под звуки военного марша оркестра парада Победы военнослужащий встал на колено перед своей невестой и под всеобщие аплодисменты предложил ей руку и сердце, — говорится в сообщении.

Девушка рассказала каналу, что встречается со своим женихом уже пять лет.

Ранее сообщалось, что в Сети вызвал восхищение участвовавший в параде женский батальон. Впервые женский батальон промаршировал по брусчатке Красной площади в 2016 году. Девушки в военной форме настолько очаровали мир, что их расчет стал неотъемлемой частью праздника.

Празднование Дня Победы в 2023 году стало уникальным, поскольку президент Владимир Путин изменил традицию последних лет — приглашать на парад по одному коллеге. На этот раз в Москву прилетели сразу главы семи государств — Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Армении, Туркмении и Таджикистана.