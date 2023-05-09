Праздничным маршем: на Красной площади прошел парад Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время парада, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

9 мая в Москве состоялся парад по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По брусчатке Красной площади торжественным строем прошли военнослужащие ВС РФ и военная техника. В этом году пешую колонну возглавили суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. Прохождение механизированной колонны по Красной площади традиционно открыл танк Т-34. Новинками парада стали бронеавтомобили «Спартак» и 3-СТС «Ахмат».

День Победы в 2023 году стал уникальным, поскольку президент РФ Владимир Путин изменил традицию последних лет — приглашать на парад по одному коллеге. На этот раз в Москву прилетели сразу семь глав государств — лидеры Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Армении, Туркмении и Таджикистана. О том, как прошел самый масштабный парад страны, — в фотоматериале NEWS.ru.