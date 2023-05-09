Москвичи восхитились женским батальоном на параде Победы

Фото: kremlin.ru

Военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Москвичей восхитили участницы женского батальона на параде Победы в столице. Видео с участницами церемонии опубликовал канал «Новости Москвы». Пользователей впечатлила форма девушек. Одна из участниц батальона отметила, что участвует в параде уже в третий раз. При этом она заверила, что, хоть на улице и прохладно, в своей форме им совсем не холодно.

«Девчонки молодцы», «Какие они красивые», «У них есть кастинг? Все красотки», — комментируют пользователи.

Ранее воздушная часть парада Победы на Красной площади в Москве была отменена. Основная часть парада завершилась. В конце мероприятия выступил военный оркестр с песней «Победа».

Кроме президента Владимира Путина на параде Победы в этом году побывали его коллеги из стран СНГ: Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении. Вместе с ними Путин после парада возложит венки к Могиле Неизвестного Солдата. После у лидеров государств запланирован неформальный завтрак.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что 9 Мая сохраняется в качестве одного из главных праздников для народов бывшего Советского Союза. Именно этим он объяснил решение президентов соседних стран посетить московский парад Победы.