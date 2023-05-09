Песков объяснил, почему лидеры семи стран приехали на парад Победы в Москву Песков: лидеры стран СНГ приехали на парад Победы в Москву, потому что считают этот день святым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Лидеры ряда стран СНГ приняли приглашение президента России Владимира Путина и прилетели в Москву на парад Победы 9 мая, поскольку этот праздник для них свят, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Он поблагодарил всех иностранных гостей за визит и желание быть вместе с Россией в этот день.

9 Мая сохраняется в качестве одного из главных праздников для народов бывшего Советского Союза, и многие государства-участники СНГ по-прежнему считают это святым днем, который необходимо праздновать. И, конечно, в данном случае мы очень признательны нашим гостям за то, что они сочли возможным быть в этот день с нашим президентом и быть вместе с нами, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что лидеры ряда стран СНГ — Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии — примут участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в Москве.

На 9 Мая в столице России запланированы различные концерты, спектакли и представления. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, по Красной площади пройдут свыше 10 тысяч военнослужащих и 125 единиц военной техники.