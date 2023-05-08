Лидер еще одной страны СНГ посетит парад Победы в Москве Токаев посетит парад Победы в Москве

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Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с рабочим визитом 8–9 мая, сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай. Глава государства 9 мая примет участие в параде в Москве, посвященном Дню Победы.

Глава государства посетит Ржевский мемориал в Тверской области и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, а также братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев, — говорится в сообщении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также прибудет 8 мая с официальным визитом в Москву. В рамках своего визита он посетит мероприятия, приуроченные к годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В Москве запланированы различные патриотические мероприятия 9 Мая: концерты, спектакли и представления. Заключительной частью празднования Дня Победы станет запуск салюта. Он начнется в 22:00.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, по Красной площади 9 мая пройдут свыше 10 тысяч военнослужащих и 125 единиц военной техники. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в параде, возможно, задействуют участников СВО на Украине.

Он добавил, что Путин примет участие в параде. Глава государства выступит с речью.