Пашинян посетит парад Победы в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибудет 8 мая с официальным визитом в Москву. В рамках своего визита он посетит мероприятия, приуроченные к годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте правительства Армении.

Премьер-министр Никол Пашинян отправится сегодня с рабочим визитом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Премьер-министр примет участие в мероприятиях, посвященных победе в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая, — говорится в сообщении.

В Москве запланированы различные патриотические мероприятия 9 Мая: концерты, спектакли и представления. Заключительной частью празднования Дня Победы станет запуск салюта. Он начнется в 22:00.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, по Красной площади 9 Мая пройдут свыше 10 тысяч военнослужащих и 125 единиц военной техники. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в параде, возможно, задействуют участников СВО на Украине.

Он добавил, что Путин примет участие в параде. Глава государства выступит с речью.

7 мая в Москву прилетел президент Киргизии Садыр Жапаров, который также планирует остаться в столице на 9 Мая.