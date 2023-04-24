Елизавета Мележенкова

Песков заявил, что Путин выступит с речью на параде Победы 9 Мая Песков: иностранных гостей не приглашали на День Победы, так как в этом году не круглая дата

24 апреля 2023 в 18:55

Фото: kremlin.ru

Президент РФ - верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин на военном параде в ознаменование 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве