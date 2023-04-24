Президент РФ Владимир Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади 9 Мая, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. Он также подчеркнул, что Кремль не направлял лидерам других стран приглашений на День Победы в этом году, поскольку это будет не круглая дата. При этом накануне праздника Москву посетит президент Киргизии Садыр Жапаров, который планирует остаться в столице на 9 Мая, рассказал Песков в кулуарах марафона «Знание.Первые».
Конечно, будет выступление [Путина на параде на Красной площади в День Победы]. Специальных приглашений в этом году не было, это не круглая дата. В этом году накануне состоится визит президента Киргизии господина Жапарова. И будучи здесь накануне, конечно, он принял решение остаться и разделить с нами и праздник, и гордость Днем Победы, — сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что подготовка к параду Победы на Красной площади уже ведется. Он также заявил, что давать какие-либо прогнозы относительно возможной отмены воздушной части парада пока рано, обо всем этом сообщат своевременно.
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