Участники СВО пройдут по Красной площади в день парада Песков: бойцы СВО станут участниками парада 9 Мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецподразделения участников военной операции на Украине будут представлены на праздничном параде Победы 9 Мая в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не стал раскрывать детали и предложил обратиться с этим вопросом в Минобороны России, сообщает РИА Новости.

Спецподразделения, участвующие в СВО, будут представлены, но в деталях это [лучше обратиться] к Минобороны, а лучше дождаться самого парада, — сказал Песков.

При этом он отказался отвечать на вопрос, будут ли представлены бойцы СВО на парадах в других крупных городах России, где еще не отменили праздничные мероприятия. Песков подчеркнул, что этот вопрос не относится к его компетенции.

Традиционный парад 9 Мая в этом году приурочен к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В мероприятии примут участие более 10 тысяч военнослужащих. Ожидается, что генеральная репетиция парада состоится 7 мая.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что парад Победы 9 Мая в Москве может пройти без пролета авиации. Один из источников канала заявил, что пилотов и технику не хотят отвлекать от выполнения боевых задач в зоне СВО, однако окончательное решение еще не принято.