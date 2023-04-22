Стало известно, как пройдет парад Победы 9 Мая в Москве Baza: парад Победы 9 Мая в Москве может пройти без пролета авиации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парад Победы 9 Мая в Москве может пройти без пролета авиации, передает Telegram-канал Baza. Один из источников канала заявил, что пилотов и технику не хотят отвлекать от выполнения боевых задач в зоне СВО. Однако, отмечает Baza, окончательно решение еще не принято. В Минобороны эту информацию пока не комментировали.

По данным Baza, вариант проведения парада Победы без воздушной части рассматривается довольно серьезно.

9 мая 2022 года парад Победы проходил без авиации. Тогда организаторы мероприятия объясняли отсутствие его летной части плохими погодными условиями.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае парад Победы 9 Мая пройдет только в горoде-герое Новороссийске. В Курской области военный парад отменили. Глава региона Роман Старовойт объяснил, что такое решение было принято по соображениям безопасности.

Парад Победы и шествие «Бессмертный полк» также отменили в Крыму и Севастополе. Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что это сделано из соображений безопасности.

Ранее организаторы акции «Бессмертный полк» отменили свои акции в традиционном формате из-за рисков, связанных с безопасностью. В МВД предложили провести акцию так: разместить на машинах портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, их ордена и медали, а также историю подвигов. Это не станет административным правонарушением, однако изображения не должны ограничивать обзор с места водителя.