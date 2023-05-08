Песков раскрыл планы Путина и глав стран СНГ на 9 мая в Москве Песков: у Путина запланирован неформальный завтрак с прибывшими на парад главами стран СНГ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Прибывшие в Москву главы стран СНГ 9 мая возложат вместе с президентом России Владимиром Путиным венки к Могиле Неизвестного Солдата, сообщил представитель кремля Дмитрий Песков в интервью программе журналиста Павла Зарубина, отрывок которой был опубликован в Telegram. На утро запланирован неформальный завтрак, а во время парада Победы вместе с Путиным на трибуне будут президенты других стран.

В 10 утра начнется непосредственно парад. Президент выступит. Главы государств будут вместе с ним на трибуне. Далее мы исходим из того, что будет совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата и потом еще у глав государств, у глав государств запланирован с президентом неформальный завтрак, — сказал Песков.

7 мая в Москву прилетел президент Киргизии Садыр Жапаров, планирующий остаться в столице на празднование 9 Мая. Премьер-министр Армении Никол Пашинян тоже прибыл с официальным визитом в Москву и намерен посетить мероприятия, приуроченные к годовщине победы в Великой Отечественной войне. Также 8 мая в Москву прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Также в Россию прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он посетил Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области и почтил память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий. В мероприятиях, посвященных годовщине Победы 9 Мая, также примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон.