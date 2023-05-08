Лукашенко прибыл в Москву

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко, Владимир Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт. Также были опубликованы кадры прибытия президента в столицу России.

Президент Белоруссии с рабочим визитом прилетел в Москву, — сообщила пресс-секретарь.

7 мая в Москву прилетел президент Киргизии Садыр Жапаров, который также планирует остаться в столице на 9 Мая.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также прибудет 8 мая с официальным визитом в Москву. Он посетит мероприятия, приуроченные к годовщине победы в Великой Отечественной войне.

О намерениях приехать в Россию 9 мая сообщил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он планирует посетить Ржевский мемориал в Тверской области и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, а также братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев.

Позднее стало известно о визите в Москву президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В рамках поездки он планирует посетить мероприятия, посвященные годовщине Победы 9 Мая. В Москву также прибудет президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.