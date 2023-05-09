Воздушная часть парада Победы в Москве отменена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная часть парада Победы на Красной площади в Москве отменена. Основная часть парада завершилась. В конце мероприятия выступил военный оркестр с песней «Победа».

9 мая на Красной площади в Москве прошел парад в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Проведением парада командовал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков, принимал парад министр обороны России Сергей Шойгу. В начале парада состоялся вынос флага России и Знамени Победы.

Президент России Владимир Путин завершил свою речь на параде словами о величии единства РФ. Он подчеркнул, что нет ничего крепче, мощнее нашего единства, нет ничего сильнее нашей любви к Родине.

Также в ходе выступления он заявил, что против страны развязана настоящая война. Он отметил, что любая идеология превосходства отвратительна, преступна и смертоносна.

По мнению российского лидера, страны Запада провоцируют конфликты между другими государствами и уничтожают традиционные ценности, чтобы руководить миром, а также заниматься грабежом и насилием. Он считает, что Украина стала заложником госпереворота и режима, который находится в руках Запада. Путин пообещал, что Россия обеспечит безопасность себе и другим странам, несмотря на нынешние тяжелые условия.