Путин: против нашей Родины развязана настоящая война

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин заявил во время выступления на параде Победы на Красной площади, что против страны развязана настоящая война. Он подчеркнул, что любая идеология превосходства отвратительна, преступна и смертоносна.

Цивилизация находится на переломном рубеже, против Родины развязана настоящая война. Но мы победим терроризм, защитим жителей Донбасса. Как и абсолютное большинство на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным, считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм, — сказал президент.

По мнению российского лидера, западные глобалистские элиты уничтожают семейные, традиционные ценности, которые делают человека человеком, чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, права и правила.

А по сути — систему грабежа, насилия и подавления. Похоже, они забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство, забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы, — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что страны Запада развязали конфликт на Украине, а Россия использует все силы и средства, чтобы остановить его. Он отметил, что РФ делала все возможное для разрешения украинского кризиса мирными средствами, но за ее спиной готовился «совсем другой сценарий».