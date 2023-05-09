Президент России Владимир Путин заявил во время выступления на параде Победы на Красной площади, что против страны развязана настоящая война. Он подчеркнул, что любая идеология превосходства отвратительна, преступна и смертоносна.
Цивилизация находится на переломном рубеже, против Родины развязана настоящая война. Но мы победим терроризм, защитим жителей Донбасса. Как и абсолютное большинство на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным, считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм, — сказал президент.
По мнению российского лидера, западные глобалистские элиты уничтожают семейные, традиционные ценности, которые делают человека человеком, чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, права и правила.
А по сути — систему грабежа, насилия и подавления. Похоже, они забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство, забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы, — подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что страны Запада развязали конфликт на Украине, а Россия использует все силы и средства, чтобы остановить его. Он отметил, что РФ делала все возможное для разрешения украинского кризиса мирными средствами, но за ее спиной готовился «совсем другой сценарий».