Путин обвинил Запад в развязывании войны

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Страны Запада развязали конфликт на Украине, а Россия использует все силы и средства, чтобы остановить ее, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он отметил, что Россия делала все возможное для решения украинского кризиса мирными средствами, но за её спиной готовился «совсем другой сценарий».

Запад развязал войну, а мы используем все силы и средства, чтобы ее остановить, — сказал глава государства.

Путин отметил, что заявления Запада о стремлении к миру в Донбассе обернулись жестоким подлогом и ложью. И сейчас Запад открыто в этом признается. Действуя за спиной России, он все больше поощрял украинских нацистов за террористические действия в Донбассе, подчеркнул президент РФ.

Путин добавил, что спецоперация на Украине началась для защиты России и ликвидации нацистской угрозы. Москва шаг за шагом аккуратно будет решать поставленные задачи, заверил он.

Ранее глава государства заявил, что Запад играл с Россией краплеными картами, натаскивая офицеров украинских нацбатальонов и снабжая Киев оружием. Он подчеркнул, что украинские власти вели соответствующие переговоры с западными странами еще до начала СВО.